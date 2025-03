Las playas de Argentina se tiñen de rojo: Invasión masiva de macroalgas en Mar del Plata

Una 'marea roja' se extendió por muchas playas del Océano Atlántico en Argentina, incluyendo Mar del Plata y Quequén, causada por la masiva liberación de macroalgas desde aguas profundas.

Los vientos contribuyeron a la intensidad del fenómeno. Las algas desprendidas, que crecen en fondos rocosos, fueron arrastradas hacia la costa por grandes olas y corrientes, lo que llevó a la acumulación de extensas bandas de algas a lo largo de la costa.

En muchos centros turísticos costeros, como Mar del Plata, un fuerte olor emanaba de las algas después de varias horas de exposición al sol en la arena, causando molestias a los bañistas y perturbando a muchas personas que estaban nadando.

"El fenómeno conocido como 'arribazón' se deriva de una combinación de mareas altas y vientos fuertes, que desprenden vegetación submarina generalmente anclada al lecho marino y entre las rocas", dijo el biólogo marino Ricardo Silva del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), según informó La Repubblica. "Es un fenómeno natural que llamamos aquí 'arribazones' asociado con grandes algas", dijo Silva.

Silva señaló que no podía confirmar un vínculo entre el fenómeno y el cambio climático, a pesar de la exacerbación de los 'vientos inusuales' del noreste. "Pero si lo estudiamos más a lo largo de los años, seguramente encontraremos alguna relación", añadió.

Los especialistas han aclarado que el tono rojizo observado en el agua no está vinculado a microorganismos tóxicos, y las algas involucradas no representan ningún riesgo para la salud o el medio ambiente, según informó Los Andes. Estas algas nativas, que crecen en fondos rocosos, no son una especie invasiva.

En Mar del Plata, el municipio implementó operaciones para remover volúmenes de restos de algas en la zona de Playa Varese, como informó Los Andes. La acumulación de algas era particularmente notable en Playa Varese, que, debido a su forma de bahía, actúa como una trampa para las algas suspendidas. Con cada marea baja, el efecto de la acumulación de algas se volvía más visible a medida que el agua retrocedía, dejando un montón de algas en el frente de la playa, junto con otros elementos de la vida marina.

En Necochea, las autoridades se están preparando para llevar a cabo tareas similares para remover algas, ya que el aumento del mar no es suficiente para llevarse los desechos, según Los Andes. El trabajo de limpieza implicará camiones que transportarán la cantidad de algas a un sitio de disposición final para desechos orgánicos.

El artículo fue escrito con la asistencia de un sistema de análisis de noticias.