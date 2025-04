Científicos descubren un nuevo color nunca antes visto por humanos

Científicos de la Universidad de California afirmaron haber descubierto un nuevo color llamado "olo" que nunca antes había sido visto por humanos, según la BBC News. El nuevo color, que según ellos nunca aparecerá en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles o televisores, fue identificado a través de un experimento que involucró pulsos láser dirigidos a los ojos de los participantes.

El estudio, publicado en la revista Science Advances, involucró a investigadores de Estados Unidos, Finlandia y Reino Unido. Los científicos realizaron un experimento al dirigir un haz láser hacia el ojo utilizando una técnica que estimulaba solo las células cónicas M en la retina. Al hacerlo, los participantes informaron que veían una señal de color que no ocurriría en la visión natural.

El profesor Ren Ng de la Universidad de California, coautor del estudio y uno de los cinco participantes, describió los hallazgos como "notables" y el descubrimiento como "impresionante", según la BBC News. "Olo es más saturado que cualquier color que puedas ver en el mundo real", explicó. El experimento incluyó a cinco participantes, cuatro hombres y una mujer, todos con visión normal del color; tres de los participantes, incluido Ng, fueron coautores de la publicación científica.

Para verificar el color observado durante el experimento, cada participante ajustó un disco de color hasta que coincidiera con "Olo", pero los científicos indicaron que una imagen no puede mostrar la verdadera imagen de "Olo". El color no puede ser visto sin una estimulación específica, lo que lo hace imposible de ver para la persona promedio en la vida cotidiana. "No hay forma de expresar ese color en ningún artículo o monitor", afirmaron los investigadores.

El equipo de investigación utilizó un dispositivo llamado Oz, que consta de espejos, láseres y componentes ópticos. Diseñado por investigadores de UC Berkeley y la Universidad de Washington, Oz permitió a los científicos estimular solo las células conos M en la retina. La retina es un tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo que procesa información visual y convierte la luz en señales eléctricas transmitidas al cerebro a través del nervio óptico. Contiene células en forma de cono responsables de la percepción del color, incluidos tres tipos: S, L y M, que son sensibles a longitudes de onda de azul, rojo y verde, respectivamente. Según el estudio, "Cualquier luz que estimule una célula cono M también debe estimular a sus vecinas L y/o S conos", ya que sus funciones se superponen.

Durante el estudio, el láser solo estimuló las células cono M, las cuales, en teoría, enviaron al cerebro una señal de color que nunca ocurre bajo la visión natural. "Digamos que pasas toda tu vida viendo solo rosado, rosado bebé, un rosado pastel, y luego un día vas a la oficina y alguien lleva puesta una camisa, y es el rosado bebé más intenso que hayas visto, y dicen que es un color nuevo y lo llamamos rojo," dijo Ng.

Algunos expertos han dicho que la existencia de un nuevo color sigue "abierto a debate." El profesor John Barbur, un científico de la visión en la Universidad City de Londres, señaló que el descubrimiento todavía puede considerarse "controvertido." Explicó que el experimento fue un "logro tecnológico" que estimuló las células cono, pero el brillo percibido puede variar dependiendo de los cambios en la sensibilidad de las células cono rojas, algo no muy diferente de lo que ocurrió en este estudio.

Según BBC News, el equipo de investigación tiene la intención de profundizar en lo que el descubrimiento de "olo" podría significar para las personas con daltonismo, que tienen dificultades para distinguir entre algunos colores. Ng y sus colegas creen que el estudio podría ayudar a avanzar en la investigación sobre el daltonismo. "Ng admitió que aunque 'olo' es 'ciertamente muy difícil de ver desde un punto de vista técnico,' el equipo está estudiando los hallazgos para explorar lo que podrían significar potencialmente para las personas con daltonismo," declaró el informe.

El artículo fue escrito con la ayuda de un sistema de análisis de noticias.