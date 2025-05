Estudio revela que menos del 0.001% del suelo marino profundo ha sido documentado visualmente

Un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances revela que menos del 0.001% del suelo marino profundo ha sido documentado visualmente. La investigación, liderada por la Dra. Katy Croff Bell, presidenta de la Liga de Descubrimiento Oceánico y exploradora de National Geographic, destaca las brechas en nuestra comprensión del océano profundo, que cubre el 66% de la superficie de la Tierra.

Según el estudio titulado "Cuánto hemos visto: una estimación de la cobertura visual del suelo marino profundo", los humanos solo han observado una fracción del océano profundo a profundidades mayores de 200 metros. El área total documentada equivale a aproximadamente 1,470 millas cuadradas, aproximadamente una décima parte del tamaño de Bélgica. "Sabía que iba a ser pequeño, pero no estoy seguro de si esperaba que fuera tan pequeño. Hemos estado haciendo esto durante casi 70 años", dijo Bell, según The New York Times.

La investigación utilizó datos de más de 43,000 registros de inmersiones en aguas profundas realizadas desde 1958 en 120 países, lo que la convierte en una estimación global de observaciones en aguas profundas hasta la fecha. Sin embargo, el estudio encontró que las encuestas visuales se centran principalmente en solo algunas regiones y países, lo que conduce a una disparidad en los esfuerzos de exploración a nivel mundial.

"Debido al alto costo de la exploración oceánica, solo un puñado de naciones, incluidos Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda, dominan la exploración en aguas profundas, liderando el 99.7 por ciento de todas las inmersiones profundas", señala el estudio, según Phys.org. La mayoría de las inmersiones han ocurrido dentro de las 200 millas náuticas de estos países, limitando la diversidad geográfica de la exploración.

Bell enfatizó la importancia de expandir los esfuerzos de exploración. "A medida que aumentan las amenazas para el océano profundo, desde el cambio climático hasta la posible minería y explotación de recursos, esta investigación limitada de una región tan vasta se convierte en un problema crítico tanto para la ciencia como para la política", dijo, según el comunicado de prensa publicado en EurekAlert. Agregó: "Necesitamos comprender mucho mejor los ecosistemas y procesos del océano profundo para tomar decisiones informadas sobre la gestión y conservación de los recursos".

Las barreras tecnológicas y financieras han obstaculizado la exploración en las profundidades del mar, con costos que van desde $2 millones a $20 millones para explorar solo un kilómetro cuadrado del lecho marino. "Hay muchas personas en todo el mundo que tienen experiencia en el mar profundo. Simplemente no tienen las herramientas para poder realizar la investigación y exploración que desean hacer", dijo Bell al New York Times.

La documentación visual es esencial para comprender los ecosistemas en las profundidades marinas. Según Phys.org, "Estas imágenes son uno de los métodos más importantes para estudiar el lecho marino y uno de los tres pilares principales de la exploración oceánica, junto con el mapeo y el muestreo". La imagen visual es crucial para estudiar los organismos en las profundidades marinas, ya que llevarlos a la superficie a menudo resulta en su muerte debido a los cambios de presión.

El Dr. Ian Miller, Oficial Principal de Ciencia e Innovación de la National Geographic Society, destacó la urgencia de expandir la exploración en las profundidades marinas. "La exploración en el mar profundo liderada por científicos y comunidades locales es crucial para comprender mejor el ecosistema más grande del planeta", dijo, según EurekAlert. "Si tenemos un mejor entendimiento de nuestro océano, somos capaces de conservarlo y protegerlo mejor", añadió Miller.

Con avances en herramientas de aguas profundas más pequeñas y asequibles, hay una oportunidad de ampliar el alcance de la comunidad científica. El estudio aboga por ampliar los esfuerzos de exploración y utilizar tecnologías emergentes para aumentar el acceso al océano profundo.

El artículo fue escrito con la asistencia de un sistema de análisis de noticias.