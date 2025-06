¿OVNIS en Colombia? Misteriosa 'Esfera Buga' encontrada despierta especulaciones

Científicos en Colombia actualmente están estudiando una esfera misteriosa, apodada la Esfera Buga, que algunos creen que es un objeto volador no identificado (OVNI). El objeto fue avistado volando sobre Buga, en el departamento del Valle del Cauca en el oeste de Colombia, el 2 de marzo y luego fue recuperado en la zona. Las características inusuales de la esfera han llamado la atención a nivel mundial y han alimentado especulaciones sobre sus orígenes.

El investigador José Luis Velásquez, quien inspeccionó el objeto, señaló que no muestra soldaduras ni uniones, características que normalmente indicarían fabricación humana. "Es una pieza muy rara... Nunca había visto una pieza como esta", dijo Velázquez, según la revista People. Él y su equipo realizaron escaneos de rayos X en la esfera y descubrieron que estaba compuesta por tres capas similares a metal y contenía nueve microesferas en su interior.

Velázquez cree que la falta de soldaduras o juntas refuerza la teoría del origen extraterrestre de la esfera. Añadió que la esfera parece tener símbolos misteriosos tallados en su superficie. Testigos informaron haber visto la esfera flotando erráticamente en el cielo, zigzagueando antes de estrellarse cerca de un bosque. Estas observaciones han llevado a algunos a concluir que el objeto podría ser un OVNI.

La Dra. Julia Mossbridge, miembro del Departamento de Física y Biofísica de la Universidad de San Diego y fundadora del Instituto para el Amor y el Tiempo (TILT), expresó escepticismo sobre el origen de la esfera. "Para mí parece tan hecha por humanos", le dijo a Fox News. Mossbridge sospecha que la Esfera de Buga podría ser una pieza de arte en lugar de un objeto de tecnología alienígena.

"Para mí parece un proyecto de arte realmente genial", dijo Mossbridge, aconsejando no llegar a conclusiones demasiado rápidamente. Instó a realizar una exhaustiva revisión antes de declarar anomalías en descubrimientos misteriosos. "Antes de decidir que algo es anómalo o un OVNI, lleva el objeto a un grupo como el Proyecto Galileo", sugirió, refiriéndose a la iniciativa de investigación internacional fundada por el astrofísico de la Universidad de Harvard Avi Loeb, que tiene como objetivo estudiar rigurosamente posibles artefactos extraterrestres.

Mossbridge enmarcó el objeto misterioso como parte de un panorama más amplio en el que la humanidad debe confrontar sus propias limitaciones. "Estamos entrando en un momento en el que no tenemos el control que pensábamos tener", señaló. Explicó que las creencias grandiosas previas en el dominio total ciegan a la sociedad cuando "aparece algo que no encaja con nuestro modelo del mundo".

BREAKING - Radiologist Examines UFO Sphere That Crashed in Buga, Colombia#Ufotwitter pic.twitter.com/TFeJ8OPmhE — T R U T H P O L E (@Truthpolex) May 6, 2025

La física enfatizó la importancia de utilizar grupos de investigación no gubernamentales y no partidistas como el Proyecto Galileo y la Coalición Científica para Estudios de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) para investigar tales fenómenos. "Todos están tratando de obtener información rigurosa por sí mismos, no necesariamente esperando al gobierno federal, sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos, lo que está sucediendo en nuestras aguas, y tratando realmente de obtener cooperación internacional en torno a estos asuntos", dijo Mossbridge a Fox News.

También resaltó el potencial de descubrimientos como la Esfera Buga para fomentar la colaboración internacional. "Porque, por ejemplo, la esfera en Colombia está en un país diferente. Entonces, ¿cuáles son las reglas sobre cómo tratamos algo interesante que se encuentra allí?" preguntó.

Mientras la esfera está siendo actualmente estudiada por investigadores en México, los próximos pasos para identificar su origen siguen siendo inciertos.

El Pentágono y la NASA han abordado recientemente el tema de los fenómenos anómalos no identificados (UAP). Un informe de noviembre de 2022 del Pentágono documentó numerosas instancias en las que globos, aves y satélites fueron identificados erróneamente como UAP. De manera similar, un informe de la NASA en 2023 concluyó que la mayoría de los UAP probablemente se pueden atribuir a globos, aeronaves o reflejos de la luz solar, en lugar de ser evidencia de vida extraterrestre.

Los funcionarios de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todo Dominio (AARO) del Pentágono, establecida en 2022 para rastrear UAP, han declarado que no hay evidencia que sugiera que los casos que examinaron tengan origen extraterrestre. Los esfuerzos federales para investigar los UAP han priorizado los posibles riesgos para la seguridad nacional y la seguridad aérea en lugar de adentrarse en teorías sobre sus orígenes.

A pesar de su escepticismo sobre la Esfera de Buga, Mossbridge reconoció la importancia de continuar investigando los fenómenos inexplicados. "Francamente, hemos estado investigando los UAP durante décadas, y el gobierno federal ha admitido que hay cosas que no comprendemos, pero las estamos investigando", dijo.

Mossbridge cree que tales misterios pueden tener un efecto unificador en la humanidad. "Cuando las personas comienzan a enfocarse en algo que es más grande que nosotros, realmente cambia poderosamente el comportamiento para mejor", dijo según Newsweek.

"Como humanos, queremos sentirnos seguros, por lo que queremos decir que así funcionan las cosas", dijo Mossbridge. "Es un verdadero truco simplemente notar cómo funciona la psicología humana y permitirnos saberlo todo. Lo más seguro que podemos hacer es tratar de descubrir lo que es verdadero".

