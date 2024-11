Emotiva novela gráfica revive los desafíos judíos de la década de 1930

Judessey es una novela gráfica. Ese término puede resultar desconocido para algunos. La definición en el diccionario Merriam-Webster es "Una historia presentada en formato de tira cómica y publicada como un libro". El uso más antiguo del término "novela gráfica" fue en 1964, pero no fue hasta 1978 que se publicaron las primeras obras específicamente categorizadas como novelas gráficas.

Los orígenes del formato se remontan al siglo XIX. Su historia de desarrollo incluye la aparición de tiras cómicas, y más tarde reunir un número de ellas y publicarlas en forma de libro. El icónico Las Aventuras de Tintín es un ejemplo destacado. Sin embargo, fue solo a mediados del siglo XX que varios autores comenzaron a escribir obras literarias a gran escala concebidas específicamente en forma gráfica.

Shay Charka está en esta empresa. Su Judessey es una novela escrita principalmente para el mercado adolescente pero que puede ser disfrutada por un público mucho más amplio. Si el título al principio resulta algo desconcertante, se desglosa para significar una odisea con un tema judío.

Charka nació en Israel en 1967. Caricaturista, ilustrador y artista de cómics, trabaja para el periódico israelí Makor Rishon, que publica su trabajo semanalmente. Además, Charka ilustra libros para una amplia gama de autores y crea títeres y figuras para programas de televisión y anuncios. Está casado, tiene cuatro hijos y vive en Tzufin, Israel.

La historia que cuenta Judessey

Judessey cuenta la historia llena de aventuras de Leon. En la década de 1930, casado y con un hijo pequeño, es profesor de clásicos en la Universidad de Cracovia en Polonia. Luego llega la Segunda Guerra Mundial, empezando con la invasión de Polonia por parte de Alemania. Los nazis establecen una serie de guetos dentro de Polonia y trasladan a las comunidades judías a ellos. Una bandera israelí ondea frente al consulado israelí después de que la policía alemana abriera fuego contra un sospechoso que parecía llevar un arma cerca del consulado israelí y un museo de historia nazi en el centro de Múnich, Alemania, 5 de septiembre de 2024 (credit: REUTERS/Gintare Karpaviciute)

Un día, Leon sale brevemente del gueto y al regresar descubre que en su ausencia ha habido lo que los alemanes llamaron una "acción", y su esposa y su hijo han sido capturados junto con la mayoría del resto del gueto. El rabino, que logró evadir a los soldados, le dice que no hay tiempo para llorar. Los alemanes volverán. Él debe huir al bosque con los pocos que quedan en el gueto.

Los hombres ortodoxos cambian su vestimenta religiosa, se cortan el pelo y escapan. Comienza la larga odisea de Leon. El grupo deambula por el bosque, se queda sin comida y pronto comienzan a pasar hambre. Leon decide tomar cartas en el asunto y logra cazar un conejo. Todas las objeciones religiosas se dejan de lado y el grupo lo asa y se lo come.

Ahora Leon toma el mando y la historia avanza a través de setas alucinógenas, un encuentro con un pelotón de nazis a los que logran vencer, y una reunión con una bruja moderna con poderes psíquicos. Ella le dice a Leon que si quiere saber qué ha pasado con su esposa e hijo, debe entrar en el infierno. Y de hecho, Leon, vistiendo el uniforme de uno de los nazis que el grupo ha matado, logra ingresar al campo de exterminio de Auschwitz.

Sería injusto revelar lo que aprende dentro de Auschwitz y qué sucede después, más allá de decir que Leon experimenta muchas más aventuras escalofriantes antes de que su odisea termine en una playa de Tel Aviv.

"Judessey" es un relato ágil y atrapante, con momentos de verdadera emoción, contado a través de una serie de dibujos a mano vividos, adornados con bocadillos de diálogo. Está claramente diseñado para informar a la generación moderna sobre algunos aspectos básicos de la experiencia judía en el siglo XX de una manera que les resulte atractiva y relevante. Pero sin duda puede ser leído y disfrutado por lectores de cualquier edad. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Una de las principales ventajas de la novela gráfica es que el contenido básico, los dibujos, pueden ser universalmente entendidos y apreciados. Para llegar a un mercado global, todo lo que el editor necesita hacer es traducir los globos de diálogo. Si algún libro merece este tratamiento, es Judessey. El relato que narra, y la forma en que se presenta, merece la mayor cantidad de lectores. Narra la historia judía del siglo XX de una manera que puede ser apreciada y entendida en todo el mundo. ■

Judessey de Shay CharkaWicked Son, 2024128 páginas; $16