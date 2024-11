Mujer judía se autodenomina 'agente de Hamás' y ataca centros judíos

Un "operativo de Hamas" autodeclarado y una mujer judía que afirma ver a otros judíos como "enemigos" son acusados de vandalizar sinagogas y centros comunitarios judíos en Pittsburgh, según documentos judiciales hechos públicos la semana pasada.

Mohamad Hamad, de 23 años, y Talya A. Lubit, de 24 años, fueron acusados de dañar propiedades religiosas y conspirar para cometer un delito contra Estados Unidos. La pareja ahora enfrenta una sentencia máxima de dos años de prisión y/o una multa de $200,000.

Durante la investigación, se descubrió que Hamad había discutido la construcción de un dispositivo explosivo con un tercero y había probado un dispositivo de detonación en julio de 2024, según el Departamento de Justicia.

La pareja comenzó sus actividades en octubre de 2023, según la declaración jurada, coincidiendo con el ataque de Hamas en el sur de Israel, donde los terroristas masacraron alrededor de 1200 personas. Se les acusa de apuntar al Chabad de Squirrel Hill y al edificio de la Federación Judía de Pittsburgh.

Ambos sitios objetivo están ubicados cerca de la sinagoga Tree of Life, donde un tirador llevó a cabo el ataque antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos. La comunidad judía ha enfrentado numerosas amenazas desde el ataque de 2018. Pruebas recogidas del teléfono de Mohamad Hamad después de que la policía ejecutara una orden de registro de su teléfono y sus coches. (credit: United States District Court for the Western District of Pennsylvania)

Hamad, según el documento, se identificó a sí mismo como un operativo de Hamas. Como parte de esa identidad autoproclamada, envió fotos de sí mismo usando una cinta verde con el logo de Hamas, informó el departamento de justicia.

El joven libanés-estadounidense de 23 años también es supuestamente miembro de la Guardia Nacional Aérea de Pensilvania en Estados Unidos.

Pruebas contra el dúo

A finales de julio, la casa Chabad contactó a las autoridades ya que las palabras "Judíos por Palestina" fueron rociadas en las paredes de su edificio. Junto al texto había un triángulo invertido, símbolo que se ha asociado con Hamas.

Además, a finales de julio, la Federación Judía informó sobre grafitis en sus instalaciones que decían "[Federación Judía] financia el genocidio" y "Los judíos odian a los sionistas".

El acta reveló que Hamad compró una lata de pintura en aerosol de color "Strawberry Fields" el 28 de julio, del mismo color que los grafitis.

Según las imágenes de CCTV, el automóvil utilizado para viajar a comprar la pintura al parecer se parecía mucho al utilizado por el graffitero.

Con tres órdenes de registro, la policía registró los dos vehículos de Hamad y su teléfono celular, encontrando un sudadera con un triángulo rojo que decía, "RESPETA LA EXISTENCIA O ESPERA RESISTENCIA".

La sudadera también mostraba la imagen de un hombre armado y enmascarado.

Otra evidencia recopilada durante la búsqueda incluyó el historial de búsqueda de Google Maps de Hamad, que incluía una búsqueda de la dirección de Chabad y una serie de mensajes violentos.

En mensajes a Lubit, quien supuestamente usaba el nombre de usuario 'Varsovia', Hamad escribió: "Mi objetivo final en la vida es Shaheed (martirio), todo lo demás no importa tanto", "Mis metas son muy diferentes a las de la persona promedio", "No me veo viviendo mucho tiempo" y "Para mí es realmente difícil pensar a largo plazo", según la declaración jurada.

Se dice que Lubit había buscado matrimonio e hijos con Hamad, pero Hamad rechazó esos avances y respondió: "Era un sentimiento de que realmente podía verme llevando esa vida... Pero mi corazón anhela estar con mis hermanos en el extranjero". Hamad había escrito previamente a Lubit, "para mí eres judío, así que eso es más que permitido para mí".

Según la declaración jurada, los registros de correos electrónicos de junio también revelaron la compra de dos libras de polvo de aluminio negro indio de Pyro Chem Source y dos libras de clorato de potasio KC104 de PyroCreations, materiales utilizados en explosivos. Estas compras se realizaron bajo el nombre "Chris Petrenko", que se cree que es el alias de Hamad.

Los materiales fueron ordenados para ser entregados en la dirección de Hamad. Previamente, Hamad había investigado información sobre los materiales comprados utilizando una base de datos mantenida por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica del Instituto Nacional de Salud.

Posteriormente, Hamad intercambiaría mensajes con un tercer individuo en Signal, planeando practicar encendiendo "una gran cáscara" alrededor del 6 de julio de 2024, como ensayo para una explosión futura.

Hamad también al parecer grabó imágenes fijas de una explosión.

En un intercambio, se mostraba a un hombre enmascarado vistiendo la misma sudadera que la policía descubrió al registrar la propiedad de Hamad y una cinta para la cabeza de Hamad, sosteniendo una bandera israelí-americana. En mensajes relacionados con la imagen, Hamad escribió: "agarré eso", agregando "nosotros no jugamos".

Cuando un tercero escribió: "pareces así al levantarte", HAMAD respondió: "Realmente lo hice jajaja. Imagina el terror que vieron si tenían cámaras. Operativo de Hamas arrancando sus banderas en los suburbios blancos".

En Signal, Lubit supuestamente envió varios mensajes indicando planes para atacar instituciones judías.

"Si me uno a ti para hacer grafitis en este edificio, me importa que se haga con buen gusto. Pero cualquier banco u otra cosa que no sea una institución religiosa, estoy feliz de destrozar", supuestamente escribió el 27 de julio. "Ojalá supiera cómo pintar maldición".

"Solo tenemos un disparo porque después tendrán una vigilancia mucho más alta. Creo que es sabio que vean otros edificios como PNC y otros siendo destrozados primero. Así no dirán 'estás apuntando a los judíos'", supuestamente aconsejó también el 27 de julio. "Si apuntamos a instituciones judías antes que a las no judías sionistas, creo que lo verán como un tema de judíos contra otros".

"De hecho, hay muchos lugares donde podría hacer esto. Hay muchas instituciones judías alrededor".

"Decorando Chabad."

Entre los muchos mensajes, Lubit también escribió que “literalmente puedo sentir cómo empiezo a ver a los judíos como mis enemigos”, “Estoy ENOJADA. Estoy tan cansada de sentir que ser judía significa que tengo que dudar de ser antiprepresión” y “No sobreviviré siendo judía si no aprendo a superar eso. Terminaré abandonándolo”.

El 28 de julio, envió mensajes que decían, “Estoy cansada de la voz en mi cabeza que me dice que un judío no se uniría a los oprimidos”, “Cada día pienso ‘No quiero ser judía más’” y “Esto se siente un poco como un intento desesperado por seguir siendo judía”.

Condenas

Las autoridades condenaron las acciones de Lubit y Hamad.

“Vandalizar propiedad religiosa no es un discurso protegido, es un crimen,” dijo el Fiscal US Olshan. “Los miembros de nuestras comunidades deberían poder practicar su fe sin temor a ser atacados por su afiliación religiosa, incluyendo, como se alega aquí, con un símbolo asociado a una organización terrorista. Proteger los derechos civiles de la gente de Western Pennsylvania es de suma importancia para esta oficina y nuestros socios en la aplicación de la ley, y estamos comprometidos a buscar justicia en nombre de las víctimas de estos crímenes.”