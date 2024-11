Nuevo canciller de Argentina jura sobre la Torá y marca cambio de política

Gerardo Werthein fue juramentado como Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina en una ceremonia notable por ser la primera vez que un funcionario del gobierno en Argentina juró haciendo alusión a la Torá, según varios medios de noticias en español. Según Rosario3 y Sobre nosotros, la ceremonia tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada y fue presidida por el Presidente Javier Milei, quien sorprendió a los asistentes al apartarse del formato tradicional e incluir palabras de la porción semanal de la Torá "Lech Lecha."

"Señor Gerardo Werthein, ¿jura por Dios y por la patria y en la Torá cumplir fiel y devotamente el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Religiones, al que ha sido designado, y hacer cumplir, según le corresponde, la Constitución de Argentina?" El Presidente Milei se dirigió al nuevo ministro según ellitoral.com y Notigram, El Diario, Los Andes.

Según informes de ellitoral.com y Notigram, el presidente Milei estableció una analogía entre las tareas que Werthein tendrá que realizar y el viaje de Abraham según se relata en "Lech Lecha". Explicó que esta porción de la Torá narra el mandato de Dios a Abraham de dejar su hogar y emprender un viaje hacia lo desconocido, enfatizando la importancia de difundir mensajes de fe y libertad en el mundo.

"Es interesante lo que señala, estás recibiendo señales de las fuerzas del cielo, Gerardo, porque habla de los comienzos de los viajes de Abraham por el mundo, difundiendo los mensajes del Creador", dijo el presidente Milei. Agregó: "Dios le dice que tendrá mucha influencia entre las naciones del mundo, dándole una importante responsabilidad de llevar los mensajes de la Torá, de la vida y la libertad a todo el mundo. Incluso, Abraham interactuará con otras naciones en esta Parashah".

La breve ceremonia de toma de posesión contó con la presencia de familiares del nuevo canciller y ministros del gabinete, incluyendo a Zulemita Menem, Miguel Migoya de Globant y Alejandro Bulgheroni de Pan American Energy. El presidente Milei enfatizó la importancia de este momento para la política exterior de Argentina y destacó el fuerte simbolismo espiritual en la diplomacia que aspira a promover.

New Argentine FM Gerardo Werthein takes the oath of office on the Torah and President @JMilei offers a dvar Torah on Lekh Lekha. pic.twitter.com/MqhM7kZucb — Carlos Abadi (@NewSamawal) November 5, 2024

Werthein está fuertemente alineado con Milei

Gerardo Werthein, de 68 años, es un empresario con una estrecha conexión con el establishment estadounidense y un ex embajador en los Estados Unidos. Tomó el control de la diplomacia argentina después de que el presidente Milei destituyera a Diana Mondino por votar a favor de exigir a Estados Unidos que levantara el embargo económico sobre Cuba en las Naciones Unidas. El nombramiento de Werthein se ve como una señal fuerte de alineación con los objetivos de política exterior del presidente Milei, que él enfatizó durante la ceremonia.

En su nuevo papel, Werthein ha solicitado las renuncias de secretarios y subsecretarios del ministerio, incluidos Marcelo Cima de Comercio Internacional, Paola Di Chiaro del área de Malvinas y Ernesto Gaspari de Coordinación y Planificación. Además, anunció planes para cerrar embajadas y consulados ubicados en países con los que Argentina no tiene un fuerte vínculo comercial. Estos sitios diplomáticos serán reemplazados por Agencias Nacionales que realizarán tareas similares pero con personal y financiamiento reducidos. "El cambio será notable en la disminución de personal y financiamiento", se informó.

El presidente Milei es conocido como un gran amigo de Israel, y su compromiso con la amistad entre las dos naciones fue reconocido durante la ceremonia. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, expresó su aprecio por la singular ceremonia de juramentación, afirmando: "Me conmovió mucho ver al presidente Javier Milei leyendo en la ceremonia de juramentación la porción semanal 'Lech Lecha' y juramentando al ministro Werthein en la Torá". Añadió: "Bendigo a Gerardo Werthein por su entrada en el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina".

La Parashá "Lej Leja" es un fragmento de la Torá que relata el mandato de Dios a Abraham de dejar su hogar y emprender un viaje hacia lo desconocido. Este pasaje tiene un profundo simbolismo, presentando a Abraham como un pionero en la difusión de valores espirituales y resaltando su compromiso con la misión divina de llevar esos valores a las naciones. Es central en la tradición judía y se interpreta como un mensaje de crecimiento personal y dedicación espiritual. La historia de Abraham inspira a quienes enfrentan desafíos y les recuerda la importancia de mantenerse fieles a sus principios al embarcarse en nuevos viajes. Al realizar este viaje, Abraham sienta las bases de una identidad basada en la fe y la responsabilidad de llevar valores universales a las naciones.

Werthein acompañó al Presidente Milei en su primer viaje como jefe de estado electo en noviembre, cuando visitó Nueva York. Cerca del Presidente Milei, hay críticas a las acciones de los funcionarios de la Cancillería que anticipan cambios. Un influyente funcionario con una oficina en la Casa Rosada advirtió en declaraciones a un grupo de periodistas: "En el servicio exterior, hay una casta que quiere funcionar como si fuera una especie de Poder Judicial, haciendo lo que quieren. Pero a diferencia del Poder Judicial, que es un Poder separado, la Cancillería es parte del Poder Ejecutivo y tiene que seguir las órdenes del Presidente".

La nueva administración avanzará en los próximos días para cerrar todas las embajadas y consulados ubicados en países con los cuales Argentina no mantiene una sólida relación comercial. Las Agencias Nacionales continuarán con las tareas normalmente realizadas por las misiones diplomáticas, como trámites y asistencia a ciudadanos que se encuentren allí. El único funcionario que permanecería es el Secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, un líder cercano al Vaticano y un hombre de confianza tanto del asesor presidencial Santiago Caputo como de Karina Milei.

El presidente Milei vinculó el nombramiento de Werthein a una señal divina, declarando: "Estás recibiendo señales de las fuerzas del cielo", haciendo referencia a la lectura bíblica sobre los viajes de Abraham. Afirmó que la responsabilidad de Werthein es un "signo del cielo" y la describió como una misión internacional inspirada en valores religiosos. Al centrarse en el simbolismo espiritual y trazar paralelismos bíblicos durante la ceremonia de juramento, el presidente Milei enfatizó la importancia de mantenerse fiel a los principios al embarcarse en nuevos viajes, al igual que Abraham en la Torá.

Las acciones del presidente Milei reflejan su intención de alinear el servicio exterior de Argentina con sus iniciativas. Poco después del despido de Diana Mondino, declaró: "Quiero ser como Israel y los Estados Unidos", reflejando su deseo de fortalecer lazos con estas naciones. El nombramiento de Gerardo Werthein y las medidas que ha tomado desde que asumió el cargo subrayan una nueva dirección en la política exterior de Argentina, arraigada en valores espirituales y realineación estratégica.