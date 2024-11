Expulsan a hombre judío de café por usar gorra con Estrella de David

Un hombre judío fue expulsado de un café en Oakland, California, la semana pasada por llevar una gorra con una Estrella de David.

En un video ahora viral subido el 26 de octubre, Jonathan Hirsch fue confrontado por el propietario de Jerusalem Coffee House, Abdulrahim Harara, argumentando que la estrella en su gorra poseía una connotación "violenta", identificándolo como "sionista".

Harara y Hirsch tuvieron una acalorada discusión, y Hirsch acusó al café de discriminación.

"Se te está pidiendo que te vayas. Estás causando una alteración. Este es un negocio privado. Se te está pidiendo que te vayas", dijo Harara.

"Este caballero me pidió que me fuera por mi gorra", dijo Hirsch desde detrás de la cámara.

Harara le dijo a Hirsch que su gorra era violenta, preguntando: "¿Eres sionista?"

Jonathan Hirsch, wearing Star of David hat, kicked out of Jerusalem Coffee House in North Oakland by owner. @oaklandpoliceca investigating whether this was hate crime. 6:30,7:15 p.m. #KTVUPlus pic.twitter.com/lJQL90SiL3 — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) October 30, 2024

"No tengo que identificarme", respondió Hirsch, acusando al propietario de discriminación y amenazando con demandar al café.

“Uso este sombrero todo el tiempo”, dijo Hirsch a la cadena Fox KTVU, “quiero decir, he tenido este sombrero durante años. Y significa mucho para mí. Ha significado mucho más durante el último año.”

Hirsch explicó a KTVU que solo había entrado en la cafetería porque su hijo de 5 años necesitaba usar el baño. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

“No estaba saliendo buscando una pelea. Pero cuando alguien se me acerca peleando, no puedo enseñarle a mi hijo que los judíos son personas sumisas que huyen y se acobardan”, dijo.

Videos mostraron a oficiales de la policía de Oakland intentando calmar la situación, finalmente pidiendo a Hirsch que abandonara la cafetería a medida que llegaban los manifestantes anti-Israel.

La Casa de Café Jerusalém

La Casa de Café Jerusalém recientemente causó revuelo en las redes sociales por sus bebidas, que aparentemente apoyan a Hamas. Las bebidas se llamaban “Té helado tea Fada” y “Dulce Sinwar.”

Sin embargo, Harara negó que la bebida estuviera nombrada después del líder terrorista.

Jeremy Russell, portavoz del Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía del Área de la Bahía, dijo a KTVU que el incidente del sábado fue “uno de los casos más claros de discriminación anti-judía que he visto”.