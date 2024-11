Primer ministro de Países Bajos: Ataques en Ámsterdam fueron un "punto de inflexión"

Los recientes ataques violentos contra israelíes en Ámsterdam han sido un "punto de inflexión" en el enfoque de los Países Bajos hacia el antisemitismo, según el Primer Ministro Dick Schoof dijo al nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, durante su viaje al país esta semana.

En su reunión en la residencia privada del Primer Ministro holandés, Schoof expresó su compromiso de llevar a los responsables de los ataques del jueves por la noche ante la justicia.

Schoof le dijo a Sa'ar que el gobierno holandés estaba haciendo todo lo posible para asegurar que la comunidad judía en los Países Bajos se sintiera segura, según su publicación en X/Twitter.

Esto a pesar de la noticia de que, de las 63 personas detenidas por las autoridades en Ámsterdam tras los ataques a los fanáticos de fútbol israelíes el jueves por la noche, solo cuatro permanecen bajo custodia.

Schoof y Sa'ar supuestamente coincidieron en la importancia y urgencia de combatir el creciente antisemitismo en los Países Bajos, con Sa'ar enfatizando que la forma moderna de antisemitismo se centra en la negación del derecho de Israel a existir y en negar su derecho a la autodefensa.

Agentes de la Policía holandesa montan guardia después de que se produjeran varios altercados en el centro de la ciudad tras el partido de fútbol de la UEFA Europa League, fase de Liga - Jornada 4, entre el Ajax de Ámsterdam y el Maccabi de Tel Aviv, en Ámsterdam, el 8 de noviembre de 2024. (credit: VLN Niews / ANP / AFP)

Este nuevo antisemitismo, dijo Sa'ar en una entrevista de prensa, ha estado en aumento en Europa.

“Este antisemitismo se manifiesta en el asalto político a Israel en las instituciones de la ONU y en foros legales internacionales”, dijo Sa’ar. “Los objetivos son idénticos: la deslegitimación de Israel y socavar su derecho a la autodefensa. Esto no se hace contra ninguna otra democracia”.

Sa’ar agregó que es “muy importante que Europa se despierte [y] entienda cuál es el desafío”.

Aumento del antisemitismo

"Sabemos que estos no son los valores de los Países Bajos, pero vimos que en las calles de Ámsterdam [estos valores] eran tan dominantes hace dos días, y es muy importante que las autoridades de los Países Bajos dejen en claro que esto es inaceptable y sean castigados severamente".

Schoof demostró su apoyo al cancelar su participación en la Cumbre Climática de la COP en Bakú, Azerbaiyán, eligiendo en cambio permanecer en los Países Bajos después del pogromo en Ámsterdam.

Según una declaración en X, Schoof también sostuvo una reunión con representantes de la comunidad judía de Ámsterdam.

Sa’ar agradeció a Schoof por su apoyo a Israel e lo invitó a realizar una visita oficial a Israel.

Reunión de ministros de exteriores

Sa’ar también se reunió con su homólogo neerlandés Caspar Veldkamp, quien expresó su "horror" ante los ataques y enfatizó en un comunicado público que "los Países Bajos harán todo lo posible para identificar a estos matones, responsabilizar a los perpetradores y combatir el antisemitismo".

"No hay justificación para esta violencia", dijo Veldkamp. "Fue una manifestación flagrante e inaceptable de antisemitismo".

Añadió que los Países Bajos también abogarán por abordar el antisemitismo a nivel europeo, "alentando a los Estados miembros a desarrollar urgentemente estrategias nacionales para combatir el odio hacia los judíos".