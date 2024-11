Aficionados del PSG ponen un cartel de "Free Palestine" en París

Los aficionados de la Auteuil Kop del Paris St Germain desplegaron una gigantesca pancarta de 'Free Palestine' antes del inicio de su partido de la Champions League contra el Atlético de Madrid el miércoles, ocho días antes de que Francia se enfrente a Israel en París en un partido de la Liga de Naciones.

"Guerra en la cancha, pero paz en el mundo", decía un mensaje debajo.

Durante el partido, desplegaron otro mensaje que decía: "¿La vida de un niño en Gaza vale menos que otra?"

El PSG dijo que no estaban al tanto "de ningún plan para mostrar dicho mensaje".

"El Paris St Germain recuerda que el Parc des Princes es – y debe seguir siendo – un lugar de comunión en torno a una pasión común por el fútbol y se opone firmemente a cualquier mensaje de índole política en su estadio", añadió el club en un comunicado.

El año pasado, el Celtic recibió una multa de 17,500 euros debido a que los aficionados ondeaban banderas palestinas durante un partido de la Champions League.

Francia se enfrenta a Israel en el Stade de France el próximo jueves, con los aficionados permitidos en el estadio con capacidad para 80,000 personas.

Cuestionando medidas de seguridad

Se han planteado preguntas sobre la seguridad en torno al evento en un país que tiene la mayor comunidad judía en Europa, y la tercera en el mundo, muy por detrás de Estados Unidos e Israel, así como el mayor número de musulmanes en Europa.

El mes pasado, funcionarios de la policía de París dijeron que el partido "por supuesto estaría abierto al público".

Italia jugó contra Israel en Udine con una fuerte seguridad, pero Bélgica jugó su partido en casa en Debrecen, Hungría, después de que su federación dijera que "en Bélgica, ninguna administración local consideró posible organizar el partido en casa de los Diablos Rojos contra Israel".