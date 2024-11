Adolescentes intentan violar a hombre judío en ataque antisemita en París

(Este artículo contiene descripciones gráficas de violencia y abuso sexual.)

Un hombre judío afirmó que dos jóvenes intentaron violarlo en París, Francia después de enterarse de su identidad religiosa y sexual, según informó primero Le Parisien la semana pasada.

El hombre judío, identificado como 'Noam' por el medio francés, dijo que estaba caminando por Pantin el 8 de octubre de 2024, después de terminar su jornada laboral, cuando fue abordado por dos jóvenes argelinos, de 16 y 18 años, que le pidieron un cigarrillo.

Después de darles un cigarrillo, los acusados presuntamente empujaron a Noam, de 22 años, y le quitaron su teléfono. Después de mirar el teléfono de Noam, los acusados supuestamente vieron una bandera israelí y un símbolo arcoíris utilizado por la comunidad LGBT, identificando a Noam como LGBT y judío.

Noam afirmó que después de descubrir su identidad, comenzaron a llamarlo "maricón sucio" y "judío sucio".

Noam le dijo a la fuente que uno de los jóvenes de 16 años lo empujó contra un vehículo y "me bajó los pantalones, luego mi ropa interior. Tenía una erección, quería penetrarme".

Vista de la Torre Eiffel mientras el sol se pone sobre París, Francia, el 24 de octubre de 2024. (credit: Sarah Meyssonnier/Reuters)

Noam dijo que los dos hombres continuaron insultándolo en árabe.

"Les rogué que se detuvieran. Estaba esperando que terminara, tenía miedo de que estuvieran armados", dijo.

Noam informó que el incidente terminó antes de la penetración, ya que transeúntes lo escucharon.

"Tuve mucha suerte de tenerlos", dijo, describiendo cómo sometieron a los presuntos atacantes hasta que llegó la policía.

A la espera de juicio

Noam fue llevado al hospital después del presunto ataque y luego presentó una denuncia a la policía.

Ambas partes acusadas supuestamente negaron intentar violar a Noam, en su lugar afirmaban que él se les acercó buscando relaciones sexuales. Su versión fue rechazada por testigos y, según Le Parisien, no coincidía con las grabaciones de seguridad.

Ambos sospechosos supuestamente eran conocidos previamente por la policía, habiendo comparecido ante los tribunales anteriormente por robo.

La investigación judicial se abrió por "intento de violación y robo por motivos de orientación sexual y religiosa" y ambos presuntos agresores fueron puestos en prisión preventiva.

"Quiero que se haga justicia. Quiero que haya más seguridad", dijo Noam al periódico. Ahora lo acompaña en todo momento un amigo cercano y se abrió al sitio francés sobre cómo los eventos del 8 de octubre siguen afectándolo.

"Esta violación, porque es una violación, es parte de mi vida", dijo. "Es como una pesadilla que vuelve".

Oudy Bloch, el representante de Noam, explicó que, como no hubo penetración durante el incidente, legalmente se clasifica como intento de violación.

"Fui el blanco perfecto porque soy gay, porque soy judío", afirmó Noam.

Noam ahora espera su día en la corte pero dijo al sitio que no sabe si planea quedarse viviendo en Francia.

Violencia sexual antisemita en Francia

Esta no es la primera vez que se reporta violencia sexual antisemita en Francia. En junio, se informó que una niña judía de 12 años fue presuntamente violada en grupo por tres adolescentes atacantes después de descubrir que era judía.

Se encontraron comentarios antisemitas en uno de los teléfonos de los sospechosos, aunque otro sospechoso afirmó que agredió a la niña de 12 años después de que ella hiciera un comentario negativo sobre 'Palestina'.

La niña de 12 años luego contó a los medios franceses que los adolescentes le habían indicado que se convirtiera al Islam.

La madre de la víctima dijo que uno de los atacantes de su hija le dijo: "Sé que no eres musulmana... Entonces, ¿qué religión eres?"

La madre agregó que cuando el atacante se enteró de que su hija era judía, dedujo que debía ser pro-israelí y anti-palestina.

El personal de Jerusalem Post contribuyó a este informe.