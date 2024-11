'Nunca más somos nosotros': Europa falló en cuidar a los judíos después del Holocausto

El compromiso básico de Europa con los judíos después de la Segunda Guerra Mundial - que era 'Nunca más' - ha explotado, dijo la periodista y autora Fiamma Nirenstein en conversación con el Jerusalem Post.

La italo-israelí Nirenstein, ex política en Italia, es una experta en antisemitismo en el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén y asesora especial del Ministerio de Relaciones Exteriores para combatir el antisemitismo.

Durante la conversación con el Post, relató un reciente viaje de prensa a la frontera de Gaza, donde conoció a un soldado de las FDI cuyo abuelo estuvo en Auschwitz, cuyo padre luchó en la Guerra de Yom Kippur y que ahora estaba a punto de luchar en Gaza.

"Yo soy nunca más", le dijo el soldado.

Israel es el único que está combatiendo activamente un "sistema de odio que desea destruir la civilización y la cultura", dijo Nirenstein, haciéndola darse cuenta de que los judíos e Israel "son los únicos con derecho a decir 'nunca más', y querer decirlo".

En Europa, en los países que se supone son los verdaderos guardianes de estos valores, "Ha habido un verdadero fracaso de la promesa de 'nunca más'", agregó.

Solo hace falta mirar a las multitudes que claman por el fin de la democracia, por la muerte de los judíos, por la destrucción de Israel desde el río hasta el mar, para ver este fracaso, dijo Nirenstein.

Ella enfatizó que esto sucedió mucho antes de la gran ola de inmigración de naciones islámicas a Europa, trayendo consigo una ideología antioccidental.

La historia de la negación del 'nunca más' comenzó en la URSS, Nirenstein le dijo al Post, que, con sus duras críticas al imperialismo y al capitalismo, generó un autoodio en Occidente.

"Esto luego se convirtió en un instrumento de poder", agregó.

"La forma en que se enriqueció el edificio comunista fue a través del establecimiento de la ONU", que dijo se convirtió en la base de gran parte de la autoimplosión de Occidente.

El 10 de noviembre de 1975, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 3379, declarando que el sionismo es "una forma de racismo y discriminación racial".

La ONU, como aparente instrumento de la democracia, buscó etiquetar a la democracia judía como una fuerza racista, colonialista e imperialista.

Como resultado de esto, Nirenstein explicó, los opresores fueron etiquetados como oprimidos, y los oprimidos como opresores.

"El jueves por la noche vimos la agresión de jóvenes musulmanes en Ámsterdam [contra israelíes], y al día siguiente, los jóvenes rubios usando keffiyehs eran los que protestaban."

"Estos son los hijos de Occidente que se consideran a sí mismos como imperialistas, racistas, opresores", dijo Nirenstein. Como una forma de absolverse de culpa, los occidentales que se odian a sí mismos cometen una especie de "suicidio".

Aliarse con quienes creen que son los oprimidos e identificarse a sí mismos como opresores permite a aquellos en Occidente sentir que se han redimido, dijo.

"Es el mismo fenómeno que vemos en las universidades, por el cual Shakespeare es cancelado, Churchill es cancelado, los fundadores de América: cancelados", agrega Nirenstein.

"Aquí hay un gran movimiento de autodestrucción de Occidente, y en el medio está el antisemitismo."

Esto tiene impactos significativos para Israel, que "sufre un golpe estratégico por esta situación", agregó Nirenstein.

Con el ocultamiento del moderno antisemitismo detrás del disfraz de antisionismo, Israel se ha convertido en demonizado y deslegitimado.

Poniendo esto en contexto, Nirenstein mencionó cómo, el 24 de octubre de 2023, el Secretario General de la ONU se levantó y dijo que era "importante reconocer también que los ataques de Hamas no ocurrieron en un vacío".

El Sec. Gral. Antonio Guterres luego dijo "el pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación sofocante".

"Esa palabra 'ocupación' legitima el antisemitismo", dijo Nirenstein al Post.

"Forma un antisemitismo que es casi inconsciente", agregó. Al enmarcar la presencia judía en la tierra de Israel como una ocupación, la ONU - en el centro de la democracia occidental - convirtió a los judíos en los opresores, los colonialistas, los imperialistas, descuidando, como continuó Nirenstein, la indigenidad del pueblo judío en la tierra.

"Si [los estados europeos] no quieren que la gente ataque a los judíos en sus países, deben lavarse la boca", dijo al Post.

Nirenstein habló de la perniciosidad de la negación de la indigenidad judía.

Utilizó el ejemplo de los Sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en los que la antigua ciudad de Jericó, Hebrón y Belén (el lugar de nacimiento de Jesús), entre otros, figuran todos bajo "Estado de Palestina".

Estas áreas mencionadas albergan múltiples sitios judíos. Hebrón, por ejemplo, es una de las Cuatro Ciudades Sagradas del Judaísmo, y alberga la Cueva de los Patriarcas, donde están enterrados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea.

La negación de la ONU de considerar estos sitios como judíos, es una forma de deslegitimación, explicó Nirenstein. Habló del Test de las Tres D de Natan Sharansky, que significa deslegitimación, demonización y doble estándar, todos los cuales se supone que distinguen la crítica legítima a Israel del antisemitismo. Bajo este modelo, la ONU es culpable en los tres aspectos.

Todo esto vuelve al Eje del Mal, dijo Nirenstein.

"Ya sea Hezbollah disparando cientos de cohetes diariamente hacia Israel, el ataque a judíos en Ámsterdam, la guerra en Ucrania, todo es el Eje del Mal despertando y tratando de poner la última bomba en el edificio que es la sociedad democrática".

Pero para Nirenstein, hay esperanza.

"Cuando ganemos, y vamos a ganar, ellos tendrán miedo y retrocederán."

Después de la victoria de Israel, habrá un regreso a los Acuerdos de Abraham, momento en el que los países volverán en masa a Israel.

Por supuesto, también habrá una inevitable ola de Aliyah, agregó Nirenstein, ya que los judíos de la diáspora se dan cuenta de la amenaza del antisemitismo y desean el refugio seguro que es el estado judío.

Sin embargo, esto no excluye la necesidad de luchar contra el antisemitismo.

"Aliyah no es la solución para el antisemitismo", dijo.

"Lucharemos contra el antisemitismo en la Diáspora, y los judíos elegirán venir aquí, pero estas acciones suceden en paralelo."