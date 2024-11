"Los judíos son un cáncer": Nueva ola de violencia antisemita en Ámsterdam con incendios y ataques

La violencia estalló en las calles de Ámsterdam el lunes por la noche en la segunda ola de ataques antisemitas que han golpeado la capital holandesa en la última semana, según informes de medios locales.

Un tranvía famoso de la ciudad fue incendiado por alborotadores vestidos de negro y armados con fuegos artificiales, según De Telegraaf. Los alborotadores arrojaron escombros y gritaron "Kanker Joden" (judíos de cáncer), pero se utiliza para significar "f*** the Jews".

Según informes, los alborotadores quemaron un tranvía en los suburbios occidentales de la ciudad y chocaron con la policía más temprano en el día.

“Kanker Joden” schreeuwend gooien ze met bommen naar een tram, die nu in brand staat. #Amsterdam Plein 40 45 pic.twitter.com/Pg3NyyuO3j — Free mind (@LoneWolfRA) November 11, 2024

Un portavoz de la policía dijo que un tranvía en la Plaza '40-'45 en la parte oeste de Amsterdam había prendido fuego, probablemente causado por fuegos artificiales arrojados contra él. Las ventanas del tranvía estaban destrozadas.

Manifestantes antiisraelíes llegaron en tropel ''en solidaridad'' con el pogromo del jueves en Ámsterdam. (credit: Bart Schut)

Nadie resultó herido en el incidente, ya que el tranvía estaba vacío, dijo el portavoz.

Hombres enmascarados supuestamente deambulaban por las calles gritando "¡Palestina libre!". De Telegraaf informó que los periodistas presenciaron a un transeúnte siendo arrancado de su bicicleta y golpeado por los alborotadores.

Posteriormente se informó que vehículos privados y bicicletas fueron destruidos.

Los jóvenes alborotadores supuestamente buscaban activamente enfrentarse a los agentes.

Geert Wilders, líder del PVV, respondió a los sucesos diciendo: "Después de la caza de judíos, la Intifada".

Wilders ha sido un fuerte defensor de Israel y de la población judía de los Países Bajos, mientras que ha sido profundamente crítico de la política de inmigración e integración holandesa.

Wilders encabeza el partido más grande del Parlamento holandés, el Partido por la Libertad (PVV); sin embargo, debido a ser una figura extremadamente polémica dentro de la política holandesa, fue bloqueado para convertirse en Primer Ministro o incluso en ministro.

En cambio, Wilders ayudó a organizar el bloque gobernante y colaboró en dirigir políticas, siendo de facto el Primer Ministro.

Pogromo en Ámsterdam

Ámsterdam fue sacudida por un pogromo que tuvo como blanco a judíos e israelíes en la ciudad inmediatamente después del partido de fútbol entre el Maccabi Tel Aviv y el equipo holandés Ajax.

Manifestantes pro-palestinos chocaron con la policía antidisturbios el lunes en la plaza central Dam de Ámsterdam, lo que resultó en más de 50 arrestos, según Deutsche Welle.

Tras el incidente, la ciudad anunció una prohibición de tres días a todas las manifestaciones para mantener el orden público. Además, el gobierno anunció que mantendría controles fronterizos más estrictos hasta el 9 de diciembre.

Cientos de personas desafiaron la prohibición, que había sido ratificada por un tribunal local más temprano en el día.

Corearon "¡Palestina libre!" y "¡Vergüenza para ustedes!" y pidieron el fin de la guerra en Gaza.