¿Qué países europeos han registrado el mayor aumento del antisemitismo?

"Europa está sentada sobre un barril explosivo y debe despertar antes de que sea demasiado tarde", dijo el Ministro de la Diáspora y el Antisemitismo, Amichai Chikli, tras la publicación del nuevo informe de su ministerio sobre el antisemitismo europeo en el año posterior a la masacre del 7 de octubre.

El informe, según Chikli, es extremadamente pertinente dada "la violencia horrorosa contra los judíos que volvió a estallar en suelo europeo", refiriéndose a los ataques en Ámsterdam contra israelíes el jueves.

El dossier, que se basa principalmente en inteligencia de fuentes abiertas, presenta las tendencias del antisemitismo europeo y fue encargado por el Comando Nacional para Combatir el Antisemitismo en el Ministerio de la Diáspora.

Para contextualizar, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (EUFRA) registró un aumento de hasta el 400% en la actividad antisemita desde el estallido de la guerra. EUFRA también encontró que el 96% de los judíos se enfrentan al antisemitismo en su vida diaria.

Incidentes físicos

Si bien el crecimiento del antisemitismo visto en las inmediaciones de la masacre del 7 de octubre ha disminuido, aún no ha descendido a los niveles previos a la guerra.

Los países que han experimentado un empeoramiento significativo en el antisemitismo son Gran Bretaña, Francia y Alemania, que tienen grandes comunidades judías. Esto es cierto tanto en línea como en espacios físicos.

Número de mensajes antisemitas per cápita en los países europeos (credit: Diaspora Affairs and Combating Antisemitism Ministry)

Durante el último año, Francia ha tenido cinco incidentes antisemitas graves, la mayor cantidad entre todos los países europeos, seguida de Alemania y el Reino Unido con dos, y Suiza con uno.

El informe sí destaca que, a pesar de la frecuencia y gravedad de estos ataques, no se han reportado muertes relacionadas con la violencia antisemita en Europa desde el 7 de octubre.

Contenido en línea

En línea, los picos en el antisemitismo coincidieron con eventos clave en la guerra entre Israel y Gaza, como la explosión en el Hospital Al-Ahli, la operación para rescatar rehenes, el ataque con dron de Irán en Israel y el ataque en Tel Al-Sultan.

En términos de los impulsores del antisemitismo, los motores principales son los partidarios pro-palestinos, incluyendo políticos, grupos e influencers.

De estos, el 50% proviene del Reino Unido, seguido por Francia con un 20%.

Los generadores de antisemitismo incluyen figuras como Jean-Luc Mélenchon (el principal), Jeremy Corbyn, Palestine Action y George Gallaway.

Los influencers que difunden antisemitismo incluyen a Andrew Tate, Anastasia Maria Loupis, Roger Waters y otros.

El informe también destaca los grupos antisemitas recientemente formados que se fundaron tras el 7 de octubre. Estos incluyen a The Base, Núcleo Nacional, Federación de Estudiantes por una Palestina Liberada y las filiales de Palestine Action en Bélgica, Francia, los Países Bajos y Suecia.

En cuanto al contenido en línea, el Reino Unido tiene el mayor número de publicaciones antisemitas, alrededor de 2.5 millones, seguido por España con 1.3 millones y Francia con 1.15 millones.

Traducido per cápita (para escala), Irlanda es el peor transgresor de antisemitismo en línea.

Gráfico de riesgo de antisemitismo por países (credit: Diaspora Affairs and Combating Antisemitism Ministry)

El informe también considera el número de publicaciones en comparación con la población judía para determinar el nivel de riesgo de cada país.

El Reino Unido y Francia se consideran de Muy Alto Riesgo tanto en riesgo físico como en línea.