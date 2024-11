Arrestan al vecino por intentar secuestrar a niño judío en su barrio

Un hombre arrestado por intentar secuestrar a un niño judío en Crown Heights el sábado al parecer había sido arrestado previamente por un crimen de odio antisemita y también era vecino de la familia.

Stephen Stowe, de 28 años, fue arrestado el sábado por cargos de intento de secuestro en segundo grado y poner en peligro el bienestar de un niño después de intentar agarrar al niño judío ortodoxo de su padre.

Según los registros de reclusos de la ciudad de Nueva York a los que accedió The Jerusalem Post, Stowe, quien ha sido arrestado más de 30 veces, está siendo retenido sin fianza.

Aunque los registros de arresto temprano de Stowe están sellados, en 2013, un Stephen Stowe, de 17 años, fue arrestado por acoso agravado por un crimen de odio de un hombre judío que llevaba una kipá en el metro.

La edad, nombre, descripción visual y ubicación coinciden con el hombre involucrado en el incidente del sábado.

Según el New York Daily News, Stowe y un grupo de amigos se acercaron al hombre visiblemente judío y dijeron: "As-salamu Alaykum" (en árabe significa paz sea contigo).

Cuando el hombre judío no respondió, Stowe dijo: "Te voy a matar ahora mismo; deberían haber matado a todos ustedes".

Según el historial criminal disponible de Stowe accedido por el Post, entre 2019 y 2023, Stowe enfrentó múltiples cargos, incluyendo posesión criminal de un arma, posesión de un arma de fuego cargada, falsificación, posesión de sustancias controladas con intención, acoso con contacto físico y amenaza con un arma.

At approximately 3:30 p.m., this deeply concerning incident took place in the heart of Crown Heights. We are working hand in hand with the @NYPD71pct in identifying the perpetrator. Kudos to the father for his quick action. pic.twitter.com/ozZLKntYvo