Sheryl Sandberg: Me siento orgullosa de ser sionista y judía

"Me siento en este escenario como una persona diferente", dijo Sheryl Sandberg a una audiencia abarrotada en la Asamblea General (GA) de las Federaciones Judías de América del Norte.

"La identidad judía ahora es tan importante para mí como cualquier otra cosa. Soy mujer, soy líder empresarial, soy estadounidense y soy judía, y estoy aquí como una orgullosa sionista y una orgullosa judía, de una manera en la que no lo habría estado hace un año y medio".

En un discurso poderoso y profundamente personal el lunes, Sandberg relató su transformación desde el 7 de octubre. La ex COO de Meta y autora del exitoso libro Lean In compartió su renovado compromiso con la comunidad judía, enfatizando cómo su conexión con el judaísmo y el sionismo se ha convertido en una parte central de su identidad.

Instando a los líderes judíos a unirse contra la creciente ola de antisemitismo, los exhortó a mantenerse resilientes y tomar medidas para combatir la desinformación y el sesgo en las instituciones educativas y la sociedad.

Sandberg comenzó describiendo cómo el 7 de octubre marcó un punto de inflexión profundo en su vida. Sheryl Sandberg en la Asamblea General de las Federaciones Judías de Norteamérica (credit: JEWISH FEDERATIONS OF NORTH AMERICA)

Un Punto de Inflexión: "Me Desperté a una Nueva Realidad"

"Al crecer, pensaba que el antisemitismo era algo que existía en la Unión Soviética o en la historia."

Recordó su crianza en un hogar judío reformista, donde su familia seguía la dieta kosher y participaba en el movimiento por la judería soviética. "Sabía que existía el antisemitismo porque participaba en marchas y hacía todo tipo de cosas, pero pensaba que estaba lejos."

Sin embargo, cuando un amigo de la infancia la despertó el 7 de octubre con la noticia de que "Israel está en guerra", su perspectiva cambió.

"Desde entonces, me he encontrado diciendo, 'No puedo creer que esto esté sucediendo'", dijo Sandberg, resaltando el preocupante resurgimiento del antisemitismo que ha surgido a nivel global y en su vida personal.

Los efectos de esta nueva realidad fueron profundamente personales para Sandberg, quien describió los cambios alarmantes que ha visto en su entorno. Compartió un incidente que involucró a su suegra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde un grupo coreaba consignas anti-Israel y señalaba a los judíos, obligando a su suegra a salir por una puerta lateral. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"No podía creerlo", dijo. Sandberg también recordó cuando dejó a su hijo en la universidad solo para ver un puesto identificado como "Seguridad y Protección para Estudiantes Judíos".

"En 2024, dejaré a mi hijo en la universidad y piensan que necesitan un puesto para decirme que mi hijo estará seguro, lo que significa que no están seguros de ello".

Hablando en Contra de la Violencia de Género

Uno de los aspectos más críticos de la reciente defensa de Sandberg ha sido hablar en contra de la violencia de género, que dijo que estaba terriblemente subreportada tras los ataques del 7 de octubre. En su nueva película, Gritos Antes del Silencio, expone la violencia sexual infligida a las víctimas, una realidad que siente ha sido ampliamente ignorada.

"El silencio era ensordecedor", comentó, señalando la ausencia de cobertura de estas atrocidades en los principales medios de comunicación.

"La violación no es resistencia, nunca, bajo ninguna circunstancia", declaró Sandberg enfáticamente.

Sandberg compartió que su decisión de dar un paso adelante y producir la película fue influenciada por su frustración con la falta de reconocimiento público.

"Tenemos que recordar que durante siglos, los cuerpos de las mujeres fueron vistos como parte del botín de guerra", explicó, pero señaló que hace 30 años, durante los conflictos en Yugoslavia, Ruanda y la República Democrática del Congo, el mundo comenzó a enjuiciar la violencia sexual en tiempos de guerra como un crimen de guerra.

"Si, en este momento, nuestra política nos hace tan ciegos que estamos negando o enfrentando con silencio la clara violación de víctima tras víctima, perdemos demasiado", dijo.

La película, financiada por los filántropos Carol y Joey Lowe, está disponible en YouTube para cualquiera que desee presenciar los relatos por sí mismos.

Sandberg expresó la esperanza de que el proyecto no solo arroje luz sobre estas historias, sino que también movilice a jóvenes líderes judíos en los campus de todo el país.

"Hay algo en los jóvenes judíos, hombres en el campus, que hablan en favor de Israel, que se oponen al terror y que hablan sobre la violencia sexual. Eso me da esperanza, y debería darnos esperanza a todos".

Combatir la Desinformación en la Educación

Una gran parte del discurso de Sandberg se centró en la importancia de abordar el antisemitismo y el sesgo antisionista en la educación, un desafío que, según ella, requiere un compromiso activo en todos los niveles.

"Esto va a ser difícil", admitió. "Vamos a tener que ir estado por estado, condado por condado, distrito escolar por distrito escolar, y arreglar el plan de estudios de K a 12".

Compartió un ejemplo preocupante de la escuela de sus hijos, donde a los estudiantes se les mostró un video de los medios estatales turcos que presentaba una visión distorsionada del sionismo y la historia judía. "Empieza diciendo que es contra la religión judía tener un estado, como si la existencia misma de Israel fuera inherentemente incorrecta", dijo.

"Esto está sucediendo en las escuelas de nuestros hijos".

Sandberg instó a los líderes judíos a desempeñar un papel activo en la reforma del plan de estudios, abogando por una representación factual de la historia judía y del sionismo.

"Tenemos que prestar atención", subrayó, destacando que la comunidad judía históricamente ha financiado edificios y programas universitarios sin considerar completamente la influencia sobre los planes de estudio.

"Alguien me dijo: ‘Nosotros estábamos dotando edificios, y ellos estaban dotando sillas’”, recordó, haciendo hincapié en la necesidad de estar vigilantes sobre lo que se enseña en las instituciones educativas.

Uniendo las Divisiones Políticas y Luchando Contra el Antisemitismo

Sandberg también abordó el complejo tema del apoyo político a Israel, especialmente en los Estados Unidos, donde señaló que el apoyo bipartidista a Israel está disminuyendo.

“Hay un viejo dicho en la política de EE. UU.: no importa qué más hagas, tienes que besar bebés y apoyar a Israel. Eso ya no es así”, advirtió, agregando que las generaciones más jóvenes son especialmente afectadas por el cambio.

Hizo hincapié en la importancia de mantener el apoyo a través de las líneas partidistas, subrayando que la lucha contra el antisemitismo debe mantenerse apartidista.

“Somos sionistas, ya seamos republicanos o demócratas”, declaró. “Nos oponemos al antisemitismo, a todas las formas de odio, no importa dónde estemos políticamente.”

Sandberg destacó la necesidad de un diálogo abierto, incluso con aquellos que puedan tener perspectivas diferentes.

Compartió un ejemplo de un seminario web reciente con la presencia de Alexandria Ocasio-Cortez sobre el antisemitismo, que fue recibido con críticas pero subrayó la necesidad de involucrar todas las voces en la conversación.

"No vamos a convencer a nadie si no hablamos con ellos", insistió.

Encontrando fuerza a través de la vulnerabilidad

En uno de los momentos más emocionales de su discurso, Sandberg compartió una conversación con una amiga en la que le preguntaba: "¿Me esconderás?"

Inspirada por historias de no judíos justos que arriesgaron sus vidas para proteger a judíos durante el Holocausto, Sandberg describió la vulnerabilidad que siente como líder judía hoy en día. "No estamos acostumbrados a necesitar ayuda, pero la necesitamos", reconoció.

"Como dijo Van Jones, tenemos que construir el músculo de pedir ayuda. También tenemos que construir el músculo de protegernos a nosotros mismos".

Citando a la activista Sheila Katz, Sandberg añadió: "Hemos construido el músculo de solidarizarnos con otros, pero no tenemos el músculo de defendernos a nosotros mismos". Reflexionó sobre su reciente comprensión de que el antisemitismo debe ser confrontado no solo como una advertencia potencial para la sociedad, sino como un mal fundamental en sí mismo.

"No podemos simplemente denunciar el antisemitismo porque es una señal de otras cosas malas. El antisemitismo es malo en sí mismo", afirmó.

Un llamado a la unidad y resistencia judía

Al concluir, Sandberg dejó a la audiencia con un llamado a la resistencia y la acción. "Levanten la mano lo más alto que puedan, y ahora, un centímetro más alto", indicó. "Cuando creemos que hemos hecho todo lo posible, podemos hacer más, y lo haremos".

Enfatizó que la unidad dentro de la comunidad judía, independientemente de las creencias políticas, es fundamental para superar los desafíos actuales.

Citando a una amiga de Israel, dijo: "Estamos más rotos de lo que un pueblo puede estar, y somos más fuertes de lo que un pueblo puede ser". El mensaje final de Sandberg subrayó la importancia de la resistencia y un compromiso compartido con la identidad judía.

"Nuestra identidad como judíos debe estar más arraigada en Sinaí que en Auschwitz", dijo, reforzando los aspectos positivos y perdurables de la cultura judía.

La GA concluyó con una conmovedora interpretación de Hatikvah, dejando a los asistentes con un renovado sentido de propósito para mantenerse fuertes, unidos y enfrentar los desafíos que enfrenta el pueblo judío hoy en día.