Montana Tucker: "Vengan a Israel y véanlo con sus propios ojos"

Montana Tucker dice a los incrédulos del ataque del 7 de octubre que "vengan a Israel y lo vean con sus propios ojos", hablando en el podcast "All About Change" el lunes.

La influencer y activista con 14 millones de seguidores en redes sociales ha sido franca en su apoyo a Israel y ha estado utilizando su plataforma para crear conciencia sobre el creciente antisemitismo en todo el mundo.

En el episodio más reciente del podcast "All About Change" presentado por Jay Ruderman, Tucker compartió que recibe amenazas de muerte a diario debido a su fuerte apoyo a Israel.

Tucker habló sobre sus visitas recientes a Israel, viajando varias veces desde la masacre del 7 de octubre. Describió su visita al sitio de la masacre del festival de música Nova, y que no dejará de ir allí, ya que es importante estar en el lugar, para entrevistar a estos sobrevivientes.

"De esa manera, vale, toda esta negación que estás teniendo, bueno, estoy aquí", dijo. "De hecho, estoy físicamente aquí, y lo estoy viendo con mis propios ojos. He hablado con personas de todas las religiones, todas las razas, todos los ámbitos de la vida en Israel. Y así, hay tantas concepciones erróneas al respecto, y la mayoría de las personas que están difundiendo estas cosas nunca han estado [en Israel]".

La influencer estadounidense Montana Tucker (centro) se une a los supervivientes del 7 de octubre en el lugar de la masacre del festival de música Nova (credit: COMBAT ANTISEMITISM MOVEMENT)

Defensa judía e israelí

En 2022, Tucker lanzó una serie de Recordatorio del Holocausto transmitida en TikTok llamada "Cómo: Nunca olvidar". A través de la serie de 10 partes, ella rehizo los pasos de sus abuelos por Polonia durante el Holocausto.

Sin embargo, tras el ataque de Hamas a Israel durante la festividad de Simchat Torá, Tucker transformaría su plataforma, convirtiéndose en defensora de Israel a medida que el antisemitismo se propagaba por todo el mundo.

"Una vez que sucedió el 7 de octubre, este instinto en mí y este sentimiento dentro de mí, fue instantáneo que supe que tenía que hacer algo", dijo. "Y este es mi momento para tomar medidas para combatir el antisemitismo, para combatir todas las formas de odio, y para compartir la verdad de lo que está ocurriendo y la realidad, y realmente intentar marcar la diferencia".

En diciembre, ella visitó Israel por primera vez después del 7 de octubre, para visitar comunidades diezmadas por Hamas durante la masacre.

En los Grammy de febrero, llevaba un gran lazo amarillo sobre su vestido que mostraba las palabras "Tráelos a casa".

En junio, Tucker creó un video de ella actuando con sobrevivientes de la masacre del Festival de Música Nova y el Conjunto de Baile de Lilach Friedman, que fue filmado en el sitio de la masacre en su reciente visita a Israel y rápidamente se volvió viral después de su lanzamiento.

Recibiendo odio en línea

Cuando le preguntaron en el podcast sobre el riesgo profesional que está tomando al apoyar públicamente a Israel y compartir mensajes con una audiencia masiva, Tucker dijo que recibe amenazas de muerte a diario.

"Sabía que era algo que debía hacer, pero cuando comencé a publicar, inmediatamente perdí cientos de miles de seguidores", dijo. "Y el odio que comencé a recibir era increíble. Recibí algo de odio cuando hice mi serie sobre el Holocausto, seguro. Pero el odio que recibí, por supuesto, al hablar sobre Israel estaba en otro nivel".

Tucker explicó que a pesar del odio, ella ha logrado levantarse al ver lo fuerte que han sido los israelíes desde el 7 de octubre y antes.

"Veo lo fuertes que son estas familias de rehenes que todavía tienen a sus familiares en Gaza."

"Durante el último año, he conocido a tantos familiares diferentes de rehenes. Me he reunido con muchos rehenes liberados. Ahora he construido amistades con estas personas que realmente siento que son como familia para mí ahora", dijo. "Sus historias se quedarán conmigo para siempre. Sus rostros se quedarán conmigo para siempre, pero su fuerza y ​​resiliencia espero que sean lo que realmente se quede conmigo para siempre."

En el podcast, Tucker habló sobre un video que había filmado en el campus de UCLA de activistas pro palestinos que se negaron a hablar con ella y la bloquearon para acceder a su campamento de tiendas. Explicó que se podía ver el odio en sus ojos mientras se reían de ella.

"Literalmente se estaban riendo. Esto era una broma. Y simplemente no podía creerlo. Me entristeció tanto saber que esta generación más joven, estos estudiantes universitarios cuyos padres han trabajado tan duro toda su vida para enviarlos a la universidad, o que están trabajando tan duro para estar en la universidad, ¿y esto es lo que están haciendo con su educación? ¿Y así es como están pasando los mejores años de sus vidas, teniendo tanto odio dentro de ellos?"

A pesar de la guerra en curso en Medio Oriente, mientras Israel continúa la batalla contra Hamas y Hezbollah, Tucker sigue siendo optimista de que la paz aún podría ser una posibilidad.

"Creo que si estás discutiendo este conflicto y tu objetivo no es la paz al final del día, estás en el lado equivocado", dijo. "Creo que cada persona debería desear la paz".