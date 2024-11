Los Acuerdos de Abraham a prueba mientras resurge el antisemitismo en el Golfo

El asesinato del rabino Zvi Kogan, emisario de Jabad en los Emiratos Árabes Unidos, representa la culminación de los temores que a menudo han surgido a lo largo de los años sobre el acoso a judíos en el extranjero por parte de varios enemigos.

Las autoridades identificaron el cuerpo de Kogan, según informes del 24 de noviembre. "La misión israelí en Abu Dabi ha estado en contacto con la familia desde el inicio del incidente y continúa apoyándolos en este difícil momento", declaró el anuncio. "Su familia en Israel también ha sido informada".

Acuerdos de Abraham

Este incidente tendrá varios impactos. Primero, ya está afectando al Golfo. Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin firmaron los Acuerdos de Abraham en 2020. Han pasado cuatro años desde que comenzaron los primeros vuelos trascendentales.

En ese momento, había grandes esperanzas y las relaciones crecieron rápidamente. Crecieron de muchas maneras, desde el turismo hasta los negocios y también para la comunidad judía en el Golfo. El crecimiento fue tan rápido, después de muchos años en los que la comunidad mantuvo un perfil bajo, que muchos se preguntaron si era demasiado bueno para ser verdad. De hecho, el perfil público de la comunidad judía en 2020-2021 fue un período de luna de miel. ANTISEMITISMO EN EXPOSICIÓN en la manifestación ''Free Palestine'' del Reino Unido. (credit: CST)

El conflicto en mayo de 2021 en Gaza y luego los ataques del 7 de octubre y otras tensiones en la región dieron la sensación de que los tiempos felices de 2020-2021 estaban siendo puestos en pausa, al menos temporalmente.

Durante los últimos cuatro años se ha hablado mucho sobre la posibilidad de extender los Acuerdos para incluir a Arabia Saudita. Se espera que la elección de Donald Trump este mes dé más impulso a un posible acuerdo. Sin embargo, los enemigos de Israel han demostrado estar dispuestos a incendiar la región para evitar la normalización.

Irán, Hamas y otros países se han opuesto a los Acuerdos de Abraham. Por ejemplo, Turquía amenazó con romper relaciones con los Emiratos Árabes Unidos en 2020 si estos normalizaban los lazos con Israel. Ankara es uno de los países más hostiles a Israel en el mundo actual. Hamas fue hospedado en Doha y ahora podría ser hospedado en Ankara. Doha también es hostil a Israel y no se unió a los Acuerdos.

La oposición a los Acuerdos de Abraham no necesariamente lleva a ataques contra los judíos, sin embargo, tras el ataque del 7 de octubre ha habido un aumento de los ataques contra judíos en todo el mundo. Estos ataques suelen ser alimentados por Irán, Hamás y grupos vinculados a ellos.

Algunos de los grupos pueden hacerse pasar por progresistas en Occidente, pero su entorno general está vinculado a Hamás e Irán. Por ejemplo, en una reciente protesta contra Israel en Canadá se incluyeron imágenes de un saludo nazi y una mujer pidiendo la "solución final". Además, un hombre judío que iba camino a la sinagoga fue disparado en un crimen de odio en Chicago en octubre.

Esfuerzo global contra el antisemitismo

Lo que hemos llegado a entender desde el 7 de octubre es cómo hay un esfuerzo global por avivar las llamas del antisemitismo. Esto está vinculado a numerosas fuentes e influencias. Hay personalidades en redes sociales que han construido seguidores y han utilizado la guerra en Gaza para difundir odio contra los judíos. Hay voces vinculadas a Catar y Moscú. Los activistas estudiantiles en campus universitarios de Occidente arrancan carteles de los muros.

Gran parte de este ataque global contra los judíos fue visible en 2021 durante el breve conflicto de 10 días con Hamas. Durante esa guerra, que probablemente fue un ensayo para el ataque del 7 de octubre, se desataron turbas en Occidente para acosar a los judíos y amenazar con violar a mujeres judías.

El Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido (CPS) retiró silenciosamente los cargos contra dos de los hombres que participaron en una caravana de autos que circulaba por Blackburn en el norte de Inglaterra, gritando consignas antisemitas y amenazando con violar mujeres.

Los judíos han comprendido en los últimos años que cuando se trata de la aplicación de "crímenes de odio" en Occidente, los judíos suelen ser el grupo que no recibe protección. En muchos casos, la comunidad tiene que esforzarse más para obtener justicia básica cuando los judíos son blanco de ataques. Los judíos tienen más probabilidades de ser atacados con crímenes de odio violentos que cualquier otro grupo minoritario en la mayoría de los países occidentales.

En Oriente Medio, los judíos siempre se han sentido amenazados en las últimas décadas. La pervasividad del antisemitismo en la mayoría de los países de la región es evidente. En muchos países, cada vez que se habla de un "enemigo" o una "conspiración", se dice que son los judíos quienes están detrás de ella.

Por ejemplo, el ex líder egipcio Hosni Mubarak fue grabado diciendo que el ascenso de los Hermanos Musulmanes en Egipto significaría que "Qatar traerá judíos americanos" a Egipto, y aludió a una conspiración en la que los "judíos" estarían detrás de la presa del valle del Nilo en Etiopía.

Durante el derrocamiento de Muammar Gaddafi, algunos carteles lo representaban con una Estrella de David, insinuando que era secretamente judío o un "sionista".

A veces, el antisemitismo y las opiniones anti-Israel, que están entrelazadas, son más sutiles. Cuando la región de Kurdistán buscaba un referéndum para la independencia en 2017, tanto Irán como Turquía difundieron rumores de que Kurdistán sería un segundo Israel.

La paz entre Egipto en los años 80 y Jordania en los años 90 no trajo tolerancia hacia Israel o los judíos en la región. Cualquiera que haya viajado por la región se ha encontrado con las pervasivas opiniones antisemitas y anti-Israel que están entrelazadas.

En algunos casos, los medios de comunicación occidentales han tratado de encubrir esto, por ejemplo, traduciendo maldiciones contra "judíos" o "Yahud" como si fueran contra Israel. Este es el método utilizado para encubrir el odio popular de base hacia los judíos que se ha cultivado en Medio Oriente durante décadas y pretender que muchas personas simplemente no les gustan los "israelíes" o los "sionistas".

El hecho es que muchas personas en la región han sido criadas para odiar a los judíos. Para ellos, Israel es "el judío" y matar u odiar a judíos y matar israelíes es generalmente sinónimo. Esta es la razón por la que la mayoría de las cuentas anti-Israel en las redes sociales en la región se referirán al asesinato de israelíes en todas las áreas de Israel como "colonos".

El objetivo es "otorgarles la condición de otros" a todos los israelíes. No importa si los israelíes viven en Tel Aviv o Efrat, para muchas de las voces anti-Israel son "colonos" y "judíos" y atacarlos o matarlos está justificado como "resistencia".

Después de los Acuerdos de Abraham, muchos de nosotros que creíamos en la paz queríamos esperar que esta tendencia pudiera cambiar. Podría ser posible que la decisión de las autoridades en la región de educar a las personas para que sean anti-israelíes y antisemitas pudiera cambiar si los países de la región vieran que esta no era una tendencia rentable para sus intereses.

Muchos regímenes utilizaron el antisemitismo y el "anti-sionismo" para mantenerse en el poder. Por lo tanto, si vieran los frutos de la paz de los Acuerdos, tal vez cambiarían para ver la convivencia como en su interés.

La lucha por los Acuerdos fue que, si bien comenzaron de manera excelente en los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, y en cierta medida en Marruecos, los enemigos de los Acuerdos eran poderosos grupos de presión como Irán y los Hermanos Musulmanes.

A principios de 2021, cuando la administración de Biden estaba llegando al poder, los medios de extrema derecha en Turquía publicaron un artículo detallando a todos los judíos en la administración, como si estuvieran promoviendo una especie de teoría de los "Elders of Zion" sobre la política estadounidense, envuelta en conspiraciones turco-islamistas.

Objetivo en los Emiratos Árabes Unidos

Esto nos lleva de vuelta al aparente objetivo y asesinato de Kogan en los Emiratos Árabes Unidos. La declaración inicial de las autoridades se refería a un "ciudadano moldavo desaparecido". La preocupación por decir que Kogan era israelí o rabino es evidente en estas reacciones iniciales.

Ahora, surgirán muchas preguntas sobre cómo fue asesinado, si los perpetradores escaparon y, de ser así, cómo lo hicieron. Lo que está claro es que este asesinato probablemente cambiará muchas cosas. Es una de las muchas amenazas para los judíos en la región, así como los planes respaldados por Irán.

Estos planes han abarcado la región desde Azerbaiyán hasta Turquía, Grecia y Chipre. Además, una investigadora israelí-rusa llamada Elizabeth Tsurkov fue secuestrada en Irak en 2023. Esto debería haber hecho sonar las alarmas en su momento.

Después del 7 de octubre, su secuestro ha sido poco reportado debido al gran volumen de ataques el 7 de octubre y el secuestro de 250 personas a Gaza, de las cuales 101 todavía están retenidas allí.