‘Sucio p*** judío asqueroso’: Mochileros israelíes acosados por pro-palestina en Australia

Dos mochileros israelíes que visitaban Townsville, en Queensland, Australia, fueron objeto de un ataque verbal antisemita el sábado por parte de una trabajadora local de una tienda de tabaco, informó la Comisión de Antidifamación (ADC) el domingo.

La ADC es una organización australiana de derechos civiles que combate el antisemitismo y otras formas de odio. Se estableció en 1979 y ahora trabaja para unir comunidades, recopilar datos sobre el antisemitismo y otros prejuicios, y responder a incidentes de discriminación.

Mientras los dos mochileros de veintitantos años visitaban Flinders Tobacco en Flinders Street, notaron que la tienda estaba recaudando dinero para "Palestina", según informó la ADC. Después de que los mochileros pidieran más detalles sobre a dónde iría la donación, se dice que la tendera se enfureció.

"¡Salgan de mi tienda!" les gritó antes de acercarse a ellos con una pala, informó ADC. "Son sucios judíos de m*****".

Según informes, los israelíes abandonaron rápidamente la tienda, pero la dueña supuestamente los siguió afuera con la pala en alto. Los mochileros grabaron el incidente.

El Dr. Dvir Abramovich, Presidente de la Comisión contra la difamación, condenó el incidente.

"Esta es una escena sacada directamente de las páginas más oscuras de la historia: un estallido venenoso y vergonzoso empapado de odio, al borde de la violencia", dijo Abramovich. "Dos jóvenes israelíes, ansiosos por abrazar la aventura y la calidez por las que se conoce a Australia, se vieron sumergidos en una pesadilla que nunca podrían haber imaginado".

"Las cicatrices emocionales infligidas a estos jóvenes turistas permanecerán con ellos para siempre", continuó Abramovich. "Imaginen el miedo, la humillación que deben haber sentido al ser atacados con palabras y armas por igual. Y imaginen el efecto escalofriante que esto tiene en la comunidad judía de Australia, que verá esto como otra señal de advertencia de que el antisemitismo no solo está vivo, sino que está creciendo, fortalecido y peligrosamente descontrolado".

Antisemitismo en Australia

El incidente ocurrió después de un aumento en los incidentes antisemitas registrados a nivel mundial, que siguieron a los ataques de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel.

Hace dos semanas, unas niñas judías que viajaban a casa en Melbourne fueron objeto de gritos de "Heil Hitler". Otro estudiante judío resultó magullado después de que un ataque antisemita se volviera físico en septiembre.

Australia se vio obligada a adoptar nueva legislación contra el doxxing después de que una "lista de judíos" fuera circulada por defensores pro palestinos.

En uno de los incidentes antisemitas más extremos que han ocurrido en Australia en el último año, un hombre no judío fue secuestrado, robado y agredido en Melbourne por activistas pro palestinos por trabajar para un empleador judío.