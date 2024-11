Cola Gaza: "Libre de genocidio" financiará hospital de Gaza y boicot

Desde su lanzamiento a principios de agosto, se han vendido 500,000 latas de 'Cola Gaza', y está disponible en línea por 12 libras esterlinas ($15) por paquete de seis, según Halk TV.

La bebida, creada por el empresario y activista palestino Osama Qashoo en Inglaterra, tiene como objetivo apoyar a los palestinos y boicotear a las empresas que, según él, respaldan y alimentan al ejército israelí en Gaza.

Qashoo desarrolló 'Cola Gaza' para conmemorar a los niños palestinos que perdieron la vida en ataques israelíes en Gaza, informa Haberler. En los informes, dijo que espera que cada sorbo de 'Cola Gaza' recuerde a la gente la situación de Palestina. "Quiero que cada sorbo recuerde a la gente la lucha de Palestina", dijo.

Todos los ingresos de 'Cola Gaza' se donan para la reconstrucción de la sala de maternidad del Hospital Al-Kerame cerca de la ciudad de Gaza, según Halk TV. Específicamente, los fondos se destinan a reconstruir la sala de maternidad del Hospital al-Karama, al noroeste de la ciudad de Gaza.

Inicialmente, Qashoo comenzó colocando 'Cola Gaza' en sus tres restaurantes de Londres para protestar contra Israel y apoyar a Palestina, según informó Haberler. La bebida ahora es vendida por minoristas musulmanes, incluido Al Aqsa con sede en Manchester, que recientemente se agotó, según Halk TV. Cola Gaza (credit: screenshot)

'Cola libre de genocidio'

Producida en Polonia e importada a Inglaterra, 'Cola Gaza' actualmente no se encuentra en grandes supermercados, afirma Haberler. La cola está elaborada con ingredientes tradicionales de cola y tiene un sabor dulce y ácido similar a Coca-Cola, informa Halk TV.

Sin embargo, Qashoo afirma que la receta es única, lo que la distingue de otras colas. Según Halk TV, él afirmó que es "completamente diferente de la fórmula utilizada por Coca-Cola".

Los anuncios de 'Cola Gaza' incluyen la frase "Cola libre de genocidio", resaltando su postura ética, informa Halk TV. La bebida es más cara que las colas regulares, con un precio de 12 libras esterlinas ($15) por un paquete de seis en línea.

Qashoo afirmó que 'Cola Gaza' es una alternativa a la Coca-Cola que apoya a Israel y tiene como objetivo "crear un movimiento de boicot" que afecte financieramente a Coca-Cola, siendo el "número uno" el boicot de empresas que apoyan al ejército israelí y al genocidio en Gaza, según Halk TV. Con 'Cola Gaza', él pretende asestar un golpe financiero a Coca-Cola, resaltando la importancia de afectar a las empresas que "alimentan este genocidio" en sus ingresos.

Expresó que 'Cola Gaza' es un paso importante para crear conciencia contra la ocupación israelí y fortalecer el movimiento de boicot, que es parte de un movimiento más grande que crea conciencia sobre Palestina y apoya el boicot contra las principales marcas de cola que operan en Israel, según informó Haberler. Señaló que el número de consumidores que boicotean empresas israelíes está aumentando, afirmando que esta tendencia está en alza.

Producir 'Cola Gaza' fue un desafío para Qashoo, quien lo describió como un "proceso muy difícil y doloroso" debido a su falta de experiencia en la industria de bebidas, según Haberler. A pesar de estos desafíos, afirmó que no hicieron concesiones en el nombre, logo y bandera de 'Cola Gaza', reportó Haberler.

Coca-Cola opera una instalación en la zona industrial de Atarot en Jerusalén, un área considerada más allá de la Línea Verde, y enfrentó un nuevo boicot a partir del 7 de octubre del año pasado, según Halk TV. La iniciativa de Qashoo forma parte de un movimiento más amplio para boicotear empresas que apoyan al ejército israelí.