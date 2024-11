Aprendiendo de Putin: Israel debe dar un ultimátum a Irán

Después de años de lecciones que muestran que Hamas y Hezbolá permanecen imperturbables, ahora corremos el riesgo de engañarnos sobre el problema real: Teherán.

Una nación no puede sostenerse confinada entre sus cercas y refugios mientras tolera la parálisis infligida por una lluvia de cohetes que cierra sus cielos. Es hora de acabar con la procrastinación y golpear de manera decisiva al corazón de la amenaza.

Esperando respuestas

Una vez más, las negociaciones ocurren en medio de la violencia continua. Nos encontramos esperando respuestas mientras nuestra gente es secuestrada, y contamos a los muertos y heridos como si no se hubieran aprendido lecciones de las conversaciones fallidas con Hamas durante conflictos anteriores. Disparan, matan y mutilan, pero entre el silbido de los cohetes y sus explosiones, seguimos hablando y esperando.

Al principio, esperábamos a Yahya Sinwar para coordinarse con su equipo en Qatar desde los túneles en Gaza para discutir el momento y las condiciones para liberar a los rehenes. Luego, anticipábamos un comunicado de Hassan Nasrallah mientras permanecía en su refugio, permitiendo que nuestros expertos analizaran sus intenciones. El humo y las llamas se elevan en los suburbios del sur de Beirut, después de los ataques aéreos israelíes, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, como se ve desde Sin El Fil, Líbano, 7 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH)

Ahora, nos encontramos esperando la respuesta de Teherán a un acuerdo preliminar en Líbano. Este proceso probablemente llevará semanas, ya que parece que Irán opera en un cronograma que avanza a paso lento.

Los últimos años nos han demostrado que Israel a menudo retrasa abordar los riesgos existenciales hasta que no hay otras opciones disponibles. Aún más preocupante es que esta procrastinación a menudo se justifica con narrativas reconfortantes, como la creencia de que Hamas ha sido disuadido, que Hezbolá teme a las FDI y que nuestros enemigos carecen de capacidad estratégica.

Desde la devastadora realización del 7 de octubre, ha surgido una nueva estrategia, igualmente defectuosa: tratar primero con Hamas, luego con Hezbolá, seguidos por los hutíes, y finalmente, con Irán. Mientras tanto, nos engañamos al enfocarnos en la cola de la serpiente mientras la cabeza permanece intacta. Es vital recordar que incluso una serpiente decapitada puede seguir moviéndose, impulsada por actividad neural residual. Para neutralizar a una serpiente, hay que golpear su cabeza.

Cuando se habla de la cabeza, es, por supuesto, Irán, el arquitecto de estas amenazas. Teherán ha atacado a Israel con relativa impunidad, y aunque nuestras fuerzas dañaron su infraestructura de radar durante los ataques aéreos, el régimen en Teherán sigue operativo.

Estados Unidos identificó a Irán como una gran amenaza ya en 1979, cuando la Revolución Islámica llevó a la crisis de los rehenes que involucró a 53 estadounidenses. Hoy en día, las ambiciones nucleares de Teherán han cimentado su estatus como la "serpiente terrestre" de la geopolítica global, un depredador capaz de causar un daño catastrófico. Mientras que los Estados Unidos bajo Barack Obama buscaron la reconciliación, el resultado fue similar a agarrar la cola de la serpiente: doloroso y fútil.

Israel debe evitar repetir estos errores. Ya es hora de tomar una acción decisiva contra Irán, que sigue siendo el verdadero adversario detrás de Hezbolá y Hamas. Israel tuvo al menos dos oportunidades para infligir golpes significativos a esta red tripartita, pero optó por ataques menores en su lugar.

Israel necesita emitir una ultimátum

Si Israel quiere evitar aparecer como un agresor sin provocación, debería emitir un ultimátum claro al liderazgo de Irán: Ordenar a Hamas liberar a todos los rehenes y obligar a Hezbolá a retirarse o enfrentar graves consecuencias.

El presidente ruso Vladimir Putin demostró un enfoque igualmente audaz al amenazar con represalias nucleares contra los misiles balísticos ucranianos, una estrategia que, aunque controvertida, ha sido efectiva para disuadir amenazas directas.

Los críticos pueden advertir que atacar a Irán podría desencadenar una escalada global, y es posible que no estén equivocados. Sin embargo, Israel no puede permitirse permanecer vulnerable, paralizado por la mera amenaza de ataques con misiles. El país debe actuar para proteger su soberanía y sus cielos.

Reconocer el problema es solo el primer paso. Un verdadero cambio requiere acción: golpear decididamente en la raíz de la amenaza en lugar de evadirla continuamente.