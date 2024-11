La famosa ‘abuela nazi’, polémica negacionista del Holocausto, fallece a los 96 años

Ella afirmaba que Auschwitz era solo un campo de trabajo, no un campo de exterminio, y que nadie había sido gaseado hasta la muerte allí.

Desafió a un tribunal alemán a demostrar que los nazis cometieron asesinatos en masa, y declaró en televisión que el Holocausto era “la mentira más grande y sostenible de la historia”.

Pasó años en prisión, como una anciana viuda, por mentir sobre el Holocausto, y fue denominada la “abuela nazi” por los medios alemanes.

El miércoles, Ursula Haverbeck, una de las negacionistas del Holocausto más infames de Alemania y una heroína del movimiento de extrema derecha y neo-nazi del país, falleció mientras esperaba su última condena de prisión. Tenía 96 años.

Sus travesuras, especialmente en las últimas dos décadas de su vida, avergonzaron a muchos alemanes y ayudaron a mantener la negación del Holocausto sin ser completamente erradicada de la vida pública allí. Rutinariamente desafiaba las leyes nacionales diseñadas para evitar que ciudadanos como ella negaran o minimizaran la atrocidad del genocidio judío. LA PUERTA DE ENTRADA de Auschwitz lleva la infame frase: 'Arbeit macht frei'. El escritor afirma: ''Quizá los judíos estemos menos solos en nuestro dolor de lo que tememos''. (credit: KACPER PEMPEL/REUTERS)

"No tendremos ningún impacto en ti con palabras," anunció una jueza alemana, Lisa Jani, durante una sentencia de Haverbeck en 2022. Al explicar por qué era necesaria una condena de prisión para la nonagenaria, Jani dijo que la acusada había "separado millas de la verdad histórica" y "dañado los recuerdos de millones de personas asesinadas".

'Una causa perdida'

"Es una causa perdida," dijo el magistrado Bjoern Joensson, quien emitió una sentencia previa contra Haverbeck en 2015, según la agencia de noticias alemana Deutsche Welle. Añadió que era "lamentable que esta mujer, que aún es tan activa a pesar de su edad, utilice su energía para difundir tales tonterías escalofriantes".

Nacida en 1928, Haverbeck se casó con Werner Georg Haverbeck, un ex oficial nazi casi dos décadas mayor que ella. Ursula permaneció en gran medida a la sombra de su esposo hasta su muerte en 1999, después de lo cual comenzó a publicar escritos y otro trabajo glorificando a él y a los nazis, además de cuestionar el registro histórico sobre el Holocausto.

Fue condenada y multada por primera vez en 2004 por tales escritos; muchas más condenas siguieron. En un juicio altamente publicitado en 2015 de un guardia de Auschwitz, Haverbeck se quedó afuera de la sala del tribunal y fue a la televisión para negar que Auschwitz hubiera sido un campo de exterminio. También desafió al tribunal a demostrar que allí se habían cometido asesinatos, lo que llevó a que fuera condenada a 10 meses de cárcel.

Siguieron más frases así, la más larga —por más de dos años— llegó después de los artículos de revista que Haverbeck publicó en 2016. Después de numerosos intentos fallidos de apelar su condena, Haverbeck inicialmente no se presentó en la fecha de su sentencia en 2018. Finalmente fue arrestada y cumplió la pena, postulándose para un cargo en el Parlamento Europeo bajo los auspicios de un partido de extrema derecha mientras estaba tras las rejas.

Incluso entonces, Haverbeck siguió difundiendo el negacionismo y enfrentando graves consecuencias legales. Su última condena por incitación llegó justo el pasado junio. Fue sentenciada a un año y cuatro meses de prisión por sus mentiras sobre Auschwitz y falleció mientras apelaba la decisión.

Mientras Haverbeck esparcía mentiras a lo largo de los últimos años de su vida, la sociedad alemana se estaba moviendo hacia la derecha. Los partidos de extrema derecha ultra-nacionalistas, que han promovido mensajes de orgullo alemán y argumentado que los alemanes ya no deben sentirse culpables por el Holocausto, han ganado más escaños en el parlamento; políticos famosos han causado revuelo por comentarios incitantes, incluyendo el uso de frases nazis prohibidas.