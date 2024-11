"Sionistas dejen Gran Bretaña o serán masacrados": Volantes amenazan a comunidad judía en Londres

Folletos antisemitas con la inscripción "Sionistas abandonen Gran Bretaña o serán masacrados" fueron recientemente distribuidos en un barrio judío de Londres, informó GB News el miércoles.

"Sionistas abandonen Gran Bretaña o serán masacrados" estaba escrito en hebreo en los folletos que fueron distribuidos en Hendon, un barrio con una alta población judía, según GBN.

También se informó que en el folleto estaba escrita la frase "Zona libre de sionistas" en inglés.

"Estamos presenciando una tendencia preocupante de cruzar repetidamente líneas rojas", dijo Isaac Zarfati, director ejecutivo de Stand With Us UK, a GBN. "Esto no es solo otra ola que pasará si permanecemos pasivos".

'Zionists leave Britain or be slaughtered': Leaflets distributed in London Jewish neighbourhoodhttps://t.co/8oy28sdnRO — GB News (@GBNEWS) November 27, 2024

"Debemos tomar en serio esas amenazas y declaraciones porque un día se convertirán en acciones, y se necesitan medidas decisivas para combatir este alarmante fenómeno", agregó Zarfati.

Tendencia de volantes y declaraciones antisemitas

Un incidente similar ocurrió cerca antes de Yom Kippur con declaraciones como "Que se j*dan los judíos" y "Heil Hitler", así como el símbolo de la esvástica siendo rastrillado en bunkers (dunas de arena) en el campo de golf del Club de Golf Heldon, informó GBN.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, comentó sobre el incidente en el campo de golf, afirmando que estaba "asqueado por el aumento del antisemitismo en nuestra ciudad. Los crímenes de odio son un delito penal y no tienen cabida en Londres." Citó el alcalde de GBN.

El número de crímenes de odio antisemitas en Londres se ha más que duplicado en el espacio de un año, según las cifras publicadas por la Policía Metropolitana de Londres.