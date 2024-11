"Hitler tenía razón": Aumento histórico del antisemitismo en Nueva Zelanda afecta a judíos

Los judíos de Nueva Zelanda son desproporcionadamente objetivos de crímenes de odio en comparación con otros grupos étnicos, a pesar de representar solo el 0.2% de la población, reveló el Consejo Judío de Nueva Zelanda (NZJC) en un nuevo informe compartido con el Jerusalem Post el jueves.

En Auckland, el 13% de todos los crímenes de odio reportados fueron contra judíos, y en Tasman y Wellington, un 10%. Esto significa que un judío de Nueva Zelanda tiene 18 veces más probabilidades de ser víctima de un crimen de odio que un maorí, 5 veces más que un kiwi asiático y 160 veces más que un kiwi europeo. El número y la gravedad de los incidentes antisemitas reportados son los más altos en la historia del país.

El informe también encontró que el número de incidentes es 11.6 veces mayor que en la década anterior al 7 de octubre de 2023. Poniéndolo en contexto, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 1 de julio de 2022, se registraron un total de 166 incidentes antisemitas en Nueva Zelanda. En el año siguiente al 7 de octubre de 2023, se registraron un total de 227 incidentes. Esto equivale a un nuevo promedio de 9.7 incidentes antisemitas reportados por mes en Nueva Zelanda.

Otro hallazgo impactante fue que dos de cada cinco (40%) de los ataques antisemitas reportados ocurrieron en escuelas.

Incidentes antisemitas en Nueva Zelanda registrados desde el 1 de enero de 2014 hasta el 7 de octubre de 2024, coloreados por tipo de incidente, por año. (credit: New Zealand Jewish Council)

El NZJC también informó de un número sin precedentes de amenazas contra judíos, incluidas amenazas de muerte y mensajes amenazantes dejados en teléfonos personales, así como 20 informes de daños intencionales contra instalaciones judías. Esto incluye dos actos de incendio provocado y vandalismo/daños antisemitas en casas particulares y un incidente en el que cócteles molotov encendidos fueron arrojados a un negocio judío.

Ataques y amenazas

Se han reportado cinco ataques antisemitas en el año transcurrido desde el 7 de octubre de 2023, en comparación con dos en los 8,5 años anteriores.

El NZJC enumera los cinco incidentes: un hombre que sostenía una bandera israelí en una protesta antiisraelí en Auckland fue golpeado; a un estudiante judío de secundaria se le hizo un saludo de Heil Hitler y fue golpeado en la cara; un pequeño grupo de judíos que colgaban carteles de israelíes secuestrados por Hamas en Christchurch fue atacado con huevos; a un estudiante judío de escuela intermedia se le empujó al suelo y le gritaron "Free Palestine" en la cara mientras le cubrían los ojos por detrás (más tarde fue golpeado en la cabeza y se le dijo que no podía llevar su kipá en la escuela); y una mujer judía fue agredida por manifestantes antiisraelíes que gritaban "Free Palestine".

Se registraron 40 amenazas.

El 70% de estas fueron amenazas de bomba a instituciones judías durante noviembre y diciembre de 2023.

Entre las restantes 12 amenazas hubo incidentes como judíos que fueron amenazados con frases como "Te voy a f****** matar" o "gas a los judíos".

También hubo un informe de un correo electrónico enviado a una persona judía mencionando a sus familiares y evidenciando intentos de encontrar su dirección de casa.

En cuanto a los daños intencionales, además del cóctel molotov, hubo varios informes de grafitis en instituciones judías o residencias privadas, el intento de incendio provocado en un centro comunitario judío y la detonación de fuegos artificiales a través de la ventana de una casa particular.

Se registró un total de 162 incidentes de comportamiento abusivo, frente a 139 en los 8.5 años anteriores. Estos incluyen incidentes como la camiseta de un estudiante judío siendo graffiteada por sus compañeros de clase mientras estaba en el gimnasio con "aproximadamente 12 referencias antisemitas distintas y cerca de 10 estilos de escritura diferentes".

"Los grafitis incluían esvásticas, "pertenece en una cámara", "dueño de Hollywood" y "¡Odio a los judíos!"

A algunos estudiantes judíos les dijeron "Ojalá Hitler hubiera terminado lo que empezó" o "Hitler tenía razón".

Tanto académicos judíos como el Presidente del NZJC sufrieron doxxing en redes sociales, y a un músico judío le cancelaron una presentación bajo el argumento de que los organizadores querían ser "defensores de un alto el fuego y la liberación de Palestina."

Perpetradores

La mayoría de los perpetradores de crímenes de odio antisemitas eran Māori (49%) o europeos (46%).

El informe señaló una preocupación particular por "la glorificación de Hamas por parte de algunos Māori radicales."

Por ejemplo, Te Pāti Māori emitió un comunicado de prensa condenando a Israel, añadiendo que "debemos reconocer la atrocidad de la colonización y el trauma intergeneracional y el extremismo que produce. Debemos seguir luchando por la paz y la justicia para todos los pueblos indígenas que continúan sufriendo la colonización violenta e imperialismo."

El NZJC criticó la falta de condena de incidentes particulares o lamentos sobre la ola sin precedentes de antisemitismo en Nueva Zelanda.

Sin embargo, el NZJC felicitó la decisión de Nueva Zelanda de proscribir a Hamás como una organización terrorista en febrero de 2024, pero señaló que el estado es una excepción al no haber hecho lo mismo con el IRGC o el PFLP.

Recomendaciones del NZJC

El NZJC hizo las siguientes recomendaciones para ayudar a reducir y combatir el antisemitismo en Nueva Zelanda.

En primer lugar, que el Gobierno de Nueva Zelanda aumente el apoyo financiero a la Comunidad Judía de Nueva Zelanda para mejoras en la seguridad física.

En segundo lugar, que la Policía de Nueva Zelanda actualice su Situación de Riesgo y Amenaza para la Comunidad Judía en Nueva Zelanda, y que la Policía incremente su presencia visible en eventos judíos.

Que los miembros del Parlamento y las agencias gubernamentales aprendan sobre el antisemitismo y lo denuncien cuando surja.

Que el Gobierno de Nueva Zelanda cese el financiamiento a la UNRWA, y proscriba al IRGC y al PFLP como entidades terroristas en su totalidad.

Y finalmente, que el Gobierno de Nueva Zelanda designe un Enviado Especial para combatir el antisemitismo en Nueva Zelanda.

Un portavoz de la Comisión de Derechos Humanos Te Kahui Tika Tangata le dijo al New Zealand Herald que estaban preocupados por los hallazgos del informe.

"La comisión condena todas las formas de antisemitismo, islamofobia y racismo", dijo. "Todos queremos vivir en paz y llevar a cabo nuestras vidas diarias sin miedo por nuestro bienestar y seguridad o por el de nuestros seres queridos.

La portavoz del Consejo Judío de Nueva Zelanda, Juliet Moses, dijo que los actos de antisemitismo "no estarían justificados ni tolerados contra ninguna otra minoría bajo el pretexto de oposición a eventos en el extranjero".

"Solicitamos que el Gobierno envíe un mensaje enfático condenando claramente este tipo de acciones".

Juliet Moses dijo al Post que el informe había sido entregado a las autoridades pertinentes.

También añadió que, de todos los hallazgos del informe, la prevalencia del antisemitismo en entornos escolares era la más preocupante.

En cuanto a abordar esto, Moses dijo al Post que se requiere un "enfoque multidireccional".

"Las escuelas y sus líderes necesitan estar mejor preparados para reconocer y abordar el antisemitismo, con ayuda de agencias como el Ministerio de Educación y la Comisión de Derechos Humanos", dijo.

"Los estudiantes también necesitan comprender mejor el antisemitismo, y el Centro del Holocausto de Nueva Zelanda ha desarrollado algunos programas excelentes al respecto, pero en general creo que los estudiantes necesitan educación en alfabetización digital, pensamiento crítico, responsabilidad cívica, y así sucesivamente, para hacer frente a los desafíos de la sociedad moderna."