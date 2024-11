Renuncias en la BBC por órdenes de usar colores y símbolos palestinos

Varios miembros del personal de la BBC renunciaron al sindicato de periodistas después de que se les pidiera usar los colores de la bandera palestina, informó el Jewish News el miércoles.

El Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ) y el Congreso de Sindicatos del Trabajo (TUC) supuestamente enviaron mensajes pidiendo a los trabajadores que "usaran algo rojo, verde, negro o un keffiyeh palestino".

Esta directiva es parte de un Día de Acción por Palestina, un evento que pide un alto al fuego permanente en Gaza.

Un miembro del personal de la BBC le dijo al Jewish News que esta sugerencia "hipócrita y antisemita" era una violación del compromiso de la BBC con la imparcialidad en la información, diciendo: "Se está alentando a los periodistas de la BBC, que se enorgullecen de su imparcialidad y que lucharon por mantener su NUJ libre de política, a romper las pautas editoriales de la BBC al apoyar una causa política".

En un mensaje a los miembros de NUJ, el sindicato respondió: "Claramente, los miembros que trabajan en la BBC y en la radiodifusión de servicio público tienen importantes responsabilidades con respecto a la imparcialidad y trabajan dentro de las pautas de las redes sociales que el NUJ no desearía que los miembros violaran".

Las tiendas de campaña instaladas frente al Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, mientras los estudiantes ocupan parte de los campus británicos en apoyo a los palestinos de Gaza, esta semana. Los partidarios de los grupos yihadistas genocidas están sembrando el caos en todo el mun (credit: HOLLIE ADAMS/REUTERS)

Según Jewish News, se espera que más miembros de NUJ renuncien tras esta situación.

Charlotte Henry, una periodista independiente que renunció, escribió que el sindicato se había convertido en "un entorno hostil para los judíos, y ya no puedo ser parte de eso".

La TUC se negó a comentar si anteriormente había solicitado a los trabajadores que llevaran colores representativos de un lado en un conflicto. Sin embargo, admitió que nunca había pedido a sus miembros que llevaran los colores ucranianos durante el conflicto en curso con Rusia, informó Jewish News.

El Consejo de Diputados de los Judíos Británicos emitió una declaración dirigida a ambos sindicatos.

"Independientemente de la intención declarada, los intentos de llevar este tema al lugar de trabajo de esta manera sin duda agregarán a la atmósfera beligerante a la que muchos empleados judíos se han enfrentado".

Parcialidad anti-Israel

En septiembre, un informe de The Telegraph, basado en una investigación liderada por el abogado británico Trevor Asserson, mostró que la BBC había violado sus pautas editoriales para la cobertura de noticias más de 1,500 veces desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas.

La investigación encontró que existía un "patrón profundamente preocupante de parcialidad contra Israel" y que Israel estaba asociado con el genocidio 14 veces más que el grupo terrorista de Hamas a lo largo de la cobertura analizada por la BBC.

Otros hallazgos de la investigación incluyeron la minimización repetida por parte de la BBC del terrorismo de Hamas. Por el contrario, Israel fue presentado como una "nación militarista y agresiva" por la BBC, según el informe.