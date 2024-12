Nueva Zelanda veta a Candace Owens; líder evangélico apoya la decisión

Laurie Cardoza-Moore, presidenta de Proclaiming Justice to The Nations (PJTN), elogió a Nueva Zelanda y Australia por negar la entrada a la comentarista Candace Owens y pidió a las iglesias de todo el mundo que la excomulguen por promover el antisemitismo.

“Candace Owens ha caído en el abismo del odio ciego hacia los judíos, arraigado en las alcantarillas del antisemitismo cristiano histórico, que llevó a la muerte de millones de judíos en nombre del cristianismo”, dijo Cardoza-Moore, ex diácono del Consejo Mundial de Iglesias Independientes.

“Sus ideas son un cóctel letal de teorías de conspiración y herejía, rechazadas por casi todas las denominaciones en el cristianismo”.

Cardoza-Moore continuó, “Es hora de que las iglesias cierren las puertas a Candace. La Candace Owens que una vez conocimos ya no está. No tiene sustancia más allá de su odio repugnante, infundado y obsesivo hacia el Pueblo Elegido de Dios. No hay lugar para ella en el mundo conservador cristiano”.

Apoyo a Israel y valores judíos

La organización de Cardoza-Moore, PJTN, es una organización sin fines de lucro enfocada en educar a cristianos y construir apoyo global para Israel y las comunidades judías. Su programa principal, Enfoque en Israel, llega a una audiencia internacional de más de mil millones de espectadores. PJTN también ha estado activa en la formación de currículos escolares de K-12 en Florida y Tennessee, enfatizando los valores judeocristianos.

Owens ha tenido su solicitud de visa rechazada por Inmigración de Nueva Zelanda, según el sitio web de noticias de Nueva Zelanda Stuff.

Owens había solicitado una Visa de Trabajo para Artistas, pero fue rechazada debido a su prohibición de ingresar a Australia. Inmigración de Nueva Zelanda (INZ) confirmó a Stuff que la solicitud de Owens fue denegada.

Owens tiene un historial de hacer afirmaciones controvertidas, incluyendo minimizar el Holocausto. Ha sido acusada de ser antisemita y homofóbica. Estas acusaciones han generado preocupaciones entre funcionarios y organizaciones sobre el posible impacto de sus declaraciones.

El Centro del Holocausto de Nueva Zelanda había instado previamente a Inmigración de Nueva Zelanda a "considerar cuidadosamente" otorgar una visa a Owens. Deborah Hart, presidenta del Centro del Holocausto de Nueva Zelanda, dijo que Owens tenía algunas ideas "alocadas", incluyendo que no hubo alunizaje y que los judíos orquestaron el asesinato del presidente John F. Kennedy.

Owens tenía un evento de conferencias organizado en Auckland, Nueva Zelanda. Se suponía que hablaría en Auckland el 14 de noviembre de 2023, pero el espectáculo ya había sido pospuesto. El aplazamiento se produjo en medio de la creciente controversia y la vacilación en torno a su visita.

Inmigración Nueva Zelanda le dijo a Stuff que todos los solicitantes de visa deben cumplir requisitos específicos, incluida una evaluación de buena conducta que considera factores como condenas criminales, historial de deportación y posibles riesgos para la seguridad, el orden público o el interés público de Nueva Zelanda. Owens ya había sido prohibida de ingresar a Australia antes de su solicitud de visa a Nueva Zelanda.