'Estaban buscando a israelíes': turista israelí es atacado en Tailandia

Un turista alemán atacó a un turista israelí de 22 años que estaba de vacaciones en el norte de Tailandia, informó Ynet el domingo.

"Pasé por un grupo de cuatro jóvenes alemanes. Uno de ellos preguntó, '¿De dónde eres? ¿De Israel?' Me di la vuelta, y me golpeó en la cara", dijo Ilay, el mochilero israelí, a Ynet. "Me empujaron, me patearon y me llamaron 'hijo de p*** israelí'".

Ilay aparentemente también sufrió una herida en el ojo después de que uno de sus agresores lo atacara. También sufrió de costillas hinchadas.

"Siento que estaban buscando a israelíes", añadió el israelí. "No parecía un error".

El Consejo de Seguridad Nacional aumenta el nivel de advertencia de viaje a Tailandia

El domingo, el Consejo de Seguridad Nacional elevó el nivel de advertencias de viaje a Tailandia al nivel dos. Anteriormente había advertido a los israelíes que estuvieran alerta en el país debido a una amenaza potencial.

A los visitantes israelíes en Tailandia se les recomendó evitar asistir a eventos grandes identificados con Israel, especialmente aquellos publicitados con anticipación, así como lugares de entretenimiento y ocio identificados con Israel.