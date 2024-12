Incidentes antisemitas en Australia aumentan más del 300% tras el 7 de octubre

Los incidentes antisemitas en Australia aumentaron un 316% desde el 7 de octubre en comparación con el período de 12 meses anterior, según un informe del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía de Australia.

El Informe de Incidentes Antisemitas en Australia 2024 de la ECAJ, publicado el domingo, informó que desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024, se registraron 2,062 incidentes antisemitas por parte de grupos de seguridad comunitaria, organizaciones judías locales y la ECAJ. En el período comparable anterior de 12 meses en 2023, según los datos del grupo, hubo 495 incidentes antisemitas.

Australia registró 65 agresiones físicas antisemitas en el año, según la ECAJ, incluida la de un hombre judío de 44 años que fue llamado "perro judío" y golpeado por tres hombres en un parque de Sídney el 28 de octubre de 2023, dejándolo hospitalizado con dos ojos morados, una conmoción cerebral y cuatro fracturas en su columna vertebral.

En otro incidente, un niño judío identificable fue llamado "judío sucio" y abofeteado en la cara por un grupo de adolescentes en Perth en octubre de 2023. En el periodo de los 12 meses previos, solo se habían registrado agresiones físicas antisemitas en el país.

El treinta por ciento de los incidentes del año fueron de abuso verbal y acoso, muchos de los cuales pedían la muerte de los judíos como pueblo. Entre estos 622 incidentes se encuentra el incidente del 6 de noviembre de 2023, en el cual los ocupantes de un vehículo gritaron "maten a los judíos" a un grupo de personas claramente judías en una manifestación pro-Israel en Melbourne.

El edificio de la Facultad de Letras de la Universidad de Melbourne es invadido y rebautizado como ''Mahmoud's Hall''. (credit: Sophie McNeill/X)

En la misma ciudad, el 7 de diciembre de 2023, un residente judío identificable fue abordado por un hombre que le gritó "J**s de m***a. J**o, J**o, te vamos a atrapar a todos". ECAJ registró por separado los 283 mensajes y declaraciones amenazantes, como una amenaza de bomba del 11 de octubre de 2023 transmitida a través de mensajes directos de Instagram advirtiendo a una sinagoga en Melbourne: "Vamos a volar su edificio y pronto les cortaremos la cabeza. Gaseen a un judío".

ECAJ registró 29 incidentes de vandalismo y 393 incidentes de pintadas en 2024. Los datos clasificaron todo daño malicioso y destrucción de propiedad como vandalismo, con EJAC proporcionando el ejemplo del 22 de marzo de una ventana de una sinagoga en Melbourne siendo destrozada con piedras.

Graffiti registrado en el informe a menudo involucraba plumas, pintura o grabados que llamaban a la violencia contra los judíos o hacían referencia al Holocausto. La casa de un rabino de Nueva Gales del Sur fue vandalizada el 10 de noviembre de 2023, con las palabras "matar a los judíos".

La clasificación más común de incidentes antisemitas incluía materiales antisemitas y cánticos. Hubo 670 incidentes que involucraban carteles, pancartas, pegatinas y cánticos de protesta en Australia en 2024. Fuera de la Ópera de Sídney el 9 de octubre, una multitud presuntamente cantó "¡Malditos judíos!", "¿Dónde están los judíos?" y "¡Gaseen a los judíos!". Según los datos de ECAJ, los estados australianos más afectados por el aumento de la violencia antisemita fueron Victoria y Nueva Gales del Sur, con 905 y 795 incidentes anti-judíos respectivamente.

ECAJ no incluyó incidentes anti-Israel en los datos a menos que hubiera un claro elemento de personas judías o sitios siendo atacados por su identidad, hubiera llamados claros o actos de violencia o se usaran tropos antisemitas clásicos.

Consulta sobre el antisemitismo

El viernes, el Comité Parlamentario Conjunto de Derechos Humanos llevó a cabo una investigación sobre el antisemitismo en las universidades australianas. El propósito de la investigación era explorar la prevalencia de la actividad antisemita en las instituciones académicas y sus políticas y prácticas para abordar este problema. El comité siguió una investigación del Senado en octubre sobre el tema.

EJAC presentó su opinión a la investigación, advirtiendo que antes de la investigación del senado, las universidades habían fallado en abordar adecuadamente el antisemitismo y las preocupaciones de los estudiantes, minimizando las quejas, tolerando interrupciones incluso si incluían retórica antisemita, y ofreciendo seguridad y apoyo ineficaces. Desde la investigación inicial del Senado, EJAC dijo que había habido "modestas" mejoras, pero seguían recibiendo informes de una retórica violenta en aumento en los campus.

La organización judía hizo un llamado a las universidades australianas para que asumieran una mayor responsabilidad por la conducta antisemita publicando informes sobre incidentes. EJAC afirmó que parte del problema era que las universidades no tenían un marco para identificar el antisemitismo y pidió la adopción generalizada de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.

La presentación de EJAC presentó 10 recomendaciones, sosteniendo que había una necesidad de sistemas de quejas más amplios, capacitación universitaria sobre el antisemitismo, el establecimiento de una base de datos de incidentes racistas y una línea directa, y que hubiera un requisito legal para que las instituciones académicas divulgaran las fuentes de financiamiento.

El Vicecanciller y Presidente de la Universidad de Sídney, el Prof. Mark Scott, reconoció ante el comité que la institución no "lo hizo todo bien" el año anterior, y señaló que había opiniones divergentes sobre su respuesta a eventos como la protesta del campamento en el campus. Scott dijo que la universidad había realizado una revisión independiente de políticas y respaldó las acciones tomadas por el campus para crear pautas estrictas de protesta y actualizar su sistema de quejas.

"Ya hemos realizado un número significativo de cambios en nuestras políticas, procedimientos y prácticas", dijo Scott en su declaración de apertura. "Esos cambios tienen un enfoque particular en abordar el antisemitismo y las experiencias de nuestros estudiantes y personal judíos, y al abordar sesgos culturales de todo tipo, creemos que benefician a toda la comunidad universitaria".