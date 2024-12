Amnistía acusa a Israel de genocidio de palestinos en la guerra contra Hamás

La ONG Amnistía Internacional dijo que su investigación sobre la guerra en curso en Gaza encontró suficiente evidencia para concluir que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos, informó el grupo.

Titulado "‘Te Sientes Como Subhumano:’ Genocidio de Israel Contra Palestinos en Gaza," se dice que el informe documentó operaciones militares, condiciones impuestas y declaraciones de soldados y líderes políticos que indicaban que Israel estaba involucrado en genocidio.

La secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, dijo en un comunicado de prensa que “Mes tras mes, Israel ha tratado a los palestinos en Gaza como un grupo subhumano indigno de derechos humanos y dignidad, demostrando su intención de destruirlos físicamente.”

La ONG dijo que el presunto nivel "sin precedentes" de destrucción y muerte en Gaza, visto como parte de una política y acción militar más amplia, indicaba que "la intención genocida es la única conclusión razonable".

El grupo activista afirmó que 42,000 palestinos, incluidos 13,300 niños, habían sido asesinados por el ejército israelí desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 7 de octubre de 2024. Amnistía dijo que más de 97,000 palestinos resultaron heridos durante la guerra. Palestinos, incluidos socorristas, buscan víctimas en el lugar de un ataque israelí contra una casa, en la ciudad de Gaza el 18 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/Mahmoud Issa)

Amnistía afirmó que muchas de las víctimas civiles fueron el resultado de un patrón generalizado de ataques directos o deliberadamente indiscriminados. Amnistía dijo que revisó 15 ataques aéreos de octubre a abril que mataron a 334 civiles y no encontró evidencia de que los ataques estuvieran dirigidos a un objetivo militar.

Título:Respuesta a la afirmación de las FDI de que apunta a Hamas y grupos armados en Gaza

"Antes de llegar a su conclusión, Amnistía Internacional examinó las afirmaciones de Israel de que su ejército apuntó legalmente a Hamas y otros grupos armados en toda Gaza y que la destrucción sin precedentes resultante y la negación de ayuda fueron el resultado de una conducta ilícita por parte de Hamas y otros grupos armados, como la ubicación de combatientes entre la población civil", dijo Amnistía.

"La organización concluyó que estas afirmaciones no son creíbles. La presencia de combatientes de Hamas cerca o dentro de áreas densamente pobladas no exime a Israel de sus obligaciones de tomar todas las precauciones factibles para salvar a civiles y evitar ataques indiscriminados o desproporcionados. Su investigación encontró que Israel falló repetidamente en hacerlo, cometiendo múltiples crímenes bajo el derecho internacional para los cuales no puede haber justificación basada en las acciones de Hamas."

Amnistía añadió que incluso si Israel solo actuaba imprudentemente, tratar a los palestinos como "desechables" también era evidencia de intención genocida.

Además de la acción directa, supuestamente Israel infligió condiciones en la vida de los palestinos que tenían la intención de llevar con el tiempo a su destrucción. Condiciones que ponían en peligro la vida fueron causadas por la extensa infraestructura vital, el desplazamiento de la población de Gaza a través de órdenes de evacuación, y la negación de ayuda humanitaria y servicios.

Asedio total

Amnistía dijo que después de la masacre del 7 de octubre, Israel impuso un asedio total en Gaza, cortando la electricidad, el agua y el combustible. Estas condiciones supuestamente llevaron a crisis humanitarias generalizadas, las cuales Israel se negó a mejorar con medidas suficientes.

La intención de cometer genocidio, por parte del gobierno y el ejército, no solo se reveló por el carácter de las operaciones militares, sino también por declaraciones "deshumanizadoras y genocidas" de funcionarios y soldados. Amnistía Internacional dijo que había revisado 102 declaraciones de funcionarios políticos y militares e identificado que 22 declaraciones parecían promover o justificar la intención genocida. Los soldados replicaron la retórica al hacer llamados para "borrar" Gaza o en la celebración de la destrucción de objetos civiles, según el comunicado de prensa.

El Observatorio de ONG dijo antes de la publicación del informe que el anuncio usaba pruebas selectivas para llegar a sus conclusiones. El grupo resaltó cómo describir el esfuerzo humanitario de las órdenes de evacuación como genocida contradecía las demandas de que Israel tomara precauciones para evitar muertes civiles en combate.

El Observatorio de ONG también señaló que las FDI dijeron que habían facilitado la transferencia de 1.1 millones de toneladas de ayuda a Gaza, establecieron corredores humanitarios, impusieron pausas tácticas y vacunaron a los gazatíes para evitar muertes civiles por las condiciones de la guerra.

La organización NGO Monitor criticó a Amnistía por cifras como la muerte de 42,000 palestinos, que según dijo fueron obtenidas del Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas y no distinguían entre civiles y combatientes.

El grupo activista "ha dedicado muchos años a la deslegitimación de Israel sin importar las políticas, [y] simplemente está continuando su campaña de guerra legal de décadas", dijo NGO Monitor.

El Foro Legal Internacional dijo que el informe de Amnistía fue escrito bajo la "apariencia" de derecho internacional y derechos humanos pero que era "totalmente infundado y repleto de mentiras malintencionadas, distorsiones graves de la verdad y fabricaciones de leyes".

"Acusar a Israel de 'genocidio' en Gaza es una subversión y weaponización grosera y atroz del propio término, hecho aún más inaceptable dado que los ataques del 7 de octubre fueron la mayor matanza de judíos desde el Holocausto", dijo ILF.

Amnistía pidió el cese del comercio de armas con Israel y dijo que los estados deben respetar las órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional y detener al primer ministro Benjamin Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant. Callamard instó a la CPI a considerar añadir el crimen de genocidio a las investigaciones contra líderes israelíes y a que se impongan sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU contra funcionarios de Israel y Hamas.

El ILF dijo que, en respuesta al informe, la próxima administración estadounidense debería declarar a Amnistía Internacional como un "grupo de odio" y adoptar sanciones en su contra, "incluyendo retirar el apoyo financiero y cualquier cooperación con agencias gubernamentales".

Según informes, Amnistía Internacional tiene previsto producir otro documento sobre los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos durante la masacre del 7 de octubre.