Greta Thunberg en una manifestación pro-Palestina: ¡A la mierda Israel, a la mierda Alemania!

La activista climática Greta Thunberg fue filmada riendo mientras gritaba "¡A la mierda Israel, a la mierda Alemania!" en un evento pro palestino en Alemania el viernes.

Según MSN, el evento se llevó a cabo en la ciudad de Mannheim y fue organizado por el grupo Zaytouna en la región de Rin-Neckar.

La manifestación se llevó a cabo en la plaza principal del mercado de la ciudad e incluyó una discusión centrada en "solidaridad con Palestina y el movimiento climático".

Una portavoz de la ciudad informó que el evento fue pacífico y asistieron más de 700 personas.

La ciudad no nombró al organizador.

Climate activist turned Hamas shill Greta Thunberg has made her stance crystal clear, laughing while saying “fuck Germany” and “fuck Israel.” Someone should remind Greta that Israel is a global leader in solving climate challenges. pic.twitter.com/L6SONLovd3