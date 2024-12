Candace Owens es nombrada "Antisemita del Año" por Stop Antisemitism

La organización sin fines de lucro estadounidense Stop Antisemitism ha coronado a la comentarista política de extrema derecha Candace Owens como la 'Antisemita del Año 2024'.

El grupo hizo el anuncio en su cuenta de Twitter el domingo después de una encuesta con más de 30,000 votos.

"Owens superó a la apologeta de Hamas Greta Thunberg y al streamer de Twitch Hasan Piker, que apoya al terrorismo, para obtener el título, heredando el deshonor de la ganadora de 2022, la congresista Rashida Tlaib", decía el anuncio.

Aunque en un momento Owens fue promovida por figuras judías prominentes como Dennis Prager y Ben Shapiro, su retórica tomó un giro antisemita después de la masacre del 7 de octubre, lo que finalmente llevó a que su nombre fuera considerado para el título.

Poco después del 7 de octubre, Owens escribió una publicación diciendo: "Nadie puede servir a dos amos... No se puede servir a Dios y al dinero".

