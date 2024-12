‘Los judíos deben irse’: Neonazis marchan frente al Parlamento en Victoria

Mientras gritaban "traidor a la raza" a quienes se oponían a su manifestación, un grupo de neo-nazis que sostenían un cartel que decía "Los judíos odian la libertad" se manifestaron afuera de la Casa del Parlamento de Victoria en Australia la noche del viernes, según informes policiales, medios australianos y videos que circulan en línea.

El grupo coreaba "Los judíos deben irse" y "Libertad para el hombre blanco", y el líder del grupo afirmó que los judíos estaban tratando de quitar la libertad de manifestarse en el país.

The neo-Nazi scenes in Melbourne are truly horrifying and terrifying. This should be a wake up call to both state and federal governments to act URGENTLY. pic.twitter.com/EDVngri0aC