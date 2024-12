Turista judío en Perth es acosado tras exhibir la estrella de David

Una turista estadounidense judía que presuntamente fue acosada verbalmente e intimidada en Perth debido a una pegatina de Estrella de David en su funda de teléfono compartió su historia en una entrevista con The Jerusalem Post, relatando un incidente disputado en el que un hombre palestino afirmaba que había sido insultado primero por los turistas.

El incidente ocurrió durante un picnic familiar en el Kings Park and Botanic Garden el 18 de diciembre, cuando la acompañante de la turista nacida en Londres la fotografió usando un teléfono adornado con una pegatina de Estrella de David, un símbolo asociado al judaísmo y presente en la bandera israelí. Cuando la turista, quien deseaba ser identificada solo como Sophie, levantó su teléfono para revisar la foto, al parecer dos australianos que pasaban vestidos con ropa tradicional árabe notaron y respondieron con hostilidad.

"La pegatina de la Estrella de David en mi teléfono era claramente visible", recordó Sophie, quien continuó compartiendo que el hombre australiano presuntamente dijo "asesinos de bebés" cuando lo notaron.

Según se informa, el acompañante de Sophie le dijo "Am Yisrael chai", una frase que significa "La nación de Israel vive".

"Eso fue en respuesta a que nos llamaran 'asesinos de bebés'", explicó Sophie.

"Youse are gronks, child killers" Jewish couple in Perth have abuse shouted at them by Muslim man. pic.twitter.com/7pGofgZCEq — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 19, 2024

El hombre palestino nacido en Jerusalén, Sadee Sub Laban, dijo en un video de Tik Tok del viernes que él fue el acosado porque llevaba ropa cultural. Alegó que el acompañante de Sophie había iniciado el incidente al decirle "todo el honor a Israel".

Sostuvo que no tenía motivo para insultar a la pareja judía cuando no sabía que ella era judía, y su acompañante había sido grabado diciendo que le gustaba el vestido de Sophie.

"Si se le permite gritarme eso a mí, ¿no tengo derecho a defenderme?", dijo Sub Laban. "Porque soy palestino, nacido, criado, de Jerusalén, he vivido lo que ha sucedido allí, eso es algo traumático para mí escuchar".

Sub Laban publicó su propio metraje del incidente, aparentemente mostrando que los turistas iniciaron la confrontación. El metraje mostró que el acompañante de Sophie lo estaba mirando mientras pasaba, y mostró que su boca se movía, pero no estaba claro si le estaba hablando a Sub Laban y si Sub Laban dijo algo antes.

En el metraje hay un salto o corte editado en la grabación justo antes de que Sub Laban pasara frente a los turistas, y no está claro si se dijo algo durante ese momento perdido. Se podía ver a Sophie sosteniendo su teléfono en su oído, lo que hacía aún más difícil saber si los australianos habían visto la pegatina.

"Dije 'Palestina libre'", dijo Sub Laban en su video, los primeros comentarios grabados auditivamente en su video.

"Definitivamente no", replicó el acompañante de Sophie.

Según Sophie, ella y su acompañante respondieron cantando "La nación de Israel vive" porque sintió que tenía que dar alguna respuesta ante un presunto comportamiento intimidante. Sintió que los judíos en Australia estaban siendo objetivos de intimidación, señalando que semanas antes había habido un ataque incendiario contra la Sinagoga Adass Israel de Melbourne.

Según se afirma, Sub Laban continuó llamando a los turistas judíos "asesinos de bebés" y gritando "Salgan de Perth" desde lejos. "Israel no existe", supuestamente dijo Sub Laban, a lo que Sophie preguntó por qué a los judíos se les llama "hijos de Israel" en el Corán.

Cuando Sub Laban se acercó a los turistas judíos, Sophie comenzó a grabar el video que se volvería viral en las redes sociales. "Estás apoyando tu genocidio. Eres unos tontos, eres un genocida, eres un asesino de niños", dijo el presunto acosador en el video.

Escalada del incidente

La confrontación se intensificó cuando Sub Laban entró en su espacio físico, supuestamente tratando de quitarle el teléfono de la mano a Sophie, y diciéndole que "se callara" cuando ella le dijo que se alejara de su compañero. En el video, los turistas sugirieron que Sub Laban probablemente habló a la mujer con la que estaba de esa manera y que ella estaba cubierta con un Niqab porque probablemente el australiano la golpeaba.

Sophie alejó a su compañero y huyeron del lugar antes de que la situación empeorara. Dijo que le preocupaba que el hombre pudiera hacerle daño a su compañero porque estaba segura de que el hombre australiano "quería una confrontación".

"Sophie dijo: 'Estaba molesto por ser judío. Me sentí extremadamente amenazada, especialmente cuando se acercaron a nosotros'".

Tanto el Primer Ministro de Australia Occidental, Roger Cook, como el Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, condenaron el incidente el viernes, según The West Australian, pero Cook señaló que los insultos fueron lanzados en ambas direcciones.

Sophie criticó a los funcionarios que equipararon a ambos lados, comparando una afirmación de existencia con comentarios ofensivos que la llamaban a abandonar Perth y la llamaban "asesina de bebés".

"Me molesta el hecho de que haya ido a los periódicos afirmando que nosotros provocamos gritando algo despectivo", dijo Sophie.

Sub Laban dijo en TikTok que los medios australianos lo difamaron al describirlo como un "atacante" cuando fue él quien fue atacado. Su video recibió cientos de comentarios condenando a los medios locales y mostrando apoyo al hombre de Sídney.

Sophie señaló que había sido contactada por cientos de australianos no judíos, quienes le enviaron mensajes de apoyo y compartieron que se sentían incómodos por la trayectoria del país.

"Creo que evaluaría qué países no visitaría en función de lo seriamente que sus gobiernos tomen el antisemitismo", recomendó Sophie a los turistas que consideran visitar Australia. "Si el primer ministro actual sigue sin tomar en serio el antisemitismo, no sería un país en el que me sienta cómoda visitando".