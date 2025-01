Ex terrorista de Hezbolá expone la identidad de soldados de las FDI

Dyab Abou Jahjah, el hombre detrás de la Fundación Hind Rajab, que ha estado revelando la identidad de soldados israelíes y buscando acciones legales en su contra en países extranjeros, admitió haberse unido a Hezbolá cuando era joven e insinuó que regresaría al Líbano para luchar en la guerra de 2006, según comunicados de prensa de su organización anterior y una antigua entrevista del New York Times.

La Liga Árabe Europea (AEL), fundada por Abou Jahjah, según el Archivo de Internet compartió en su sitio web un artículo de perfil del New York Times de 2003 en el que el activista admitió su afiliación con Hezbolá. El New York Times señaló que "afirmó que se unió a la resistencia de Hezbolá contra Israel".

"Tuve algo de entrenamiento militar, todavía estoy muy orgulloso de eso", dijo Abou Jahjah al NYT en 2003.

Abou Jahjah también admitió que había mentido sobre un desacuerdo con el liderazgo de Hezbolá cuando buscaba asilo en Bélgica.

"La mayoría de los solicitantes de asilo inventan una historia, y dije que había tenido un conflicto con los líderes de Hezbolá", dijo Abou Jahjah. "Fue solo un truco político barato para conseguir mis documentos".

El día después de que comenzara la Segunda Guerra del Líbano en 2006, Abou Jahjah anunció que regresaba a Líbano, y que podría morir en algún tipo de lucha contra sionistas.

"No quiero escribir más, no quiero hablar más, Palestina está sangrando, Líbano está sangrando, toda la Nación Árabe está sangrando. No hay palabras que valgan la pena ser dichas, todo en lo que estoy pensando es encontrar una manera de regresar a la Tierra, de estar allí entre mi gente y encontraré ese camino", escribió Abou Jahjah en una versión archivada de un artículo de AEL del 13 de julio de 2006. "Este podría ser el último texto que escriba antes de ir a casa en un viaje que podría ser mi último".

Abou Jahjah continuó "He vivido mi vida por esta Nación, y no habrá ni un solo pelo en mí que dude en sacrificarse por esta Nación también. La lucha por la Unidad Árabe, la Liberación, la Libertad y el Socialismo es la esencia de la Justicia en la Tierra y más allá. Algunas personas lo llaman lucha por dios, algunas personas lo llaman lucha por la humanidad, en esencia es una y la misma lucha por la libertad y la justicia". Dyab Abou Jahjah en Bruselas. 6 de abril de 2015. (credit: REUTERS/FRANCOIS LENOIR)

"Desde dentro de la oscuridad y el festín de sangre, una espada brillará, y los valientes murmurarán: 'Qué hermoso día para morir'", dijo Abou Jahjah.

En un artículo de seguimiento en el que solo se incluyó el primer párrafo en capturas de pantalla del sitio web, Abou Jahjah confirmó que estaba en Líbano, declarando victoria.

El medio de comunicación afiliado a Hezbolá, Al-Akhbar, solía tener un perfil de autor para Abou Jahjah, pero ha sido eliminado.

En octubre, el monitor de ONG publicó una fotografía que afirmaba capturar a Abou Jahjah sosteniendo un rifle Kalashnikov y vistiendo un arnés de combate. En una publicación de blog de 2015, Abou Jahjah afirmó que estaba defendiendo su hogar de la posible amenaza de un vecino salafista armado cuando su esposa lo fotografió porque lo "encontró una vista sexy". Dijo que otros lo habían utilizado como prueba de que era un terrorista.

Un perfil filtrado del Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel sobre Abou Jahjah lo describía como un "ex operativo de Hezbolá".

El ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, dijo el domingo por la noche que Abou Jahjah había declarado previamente vínculos con Hezbolá y afirmó que había liderado "tours de Hezbolá en Europa".

Según el NYT, el miembro del partido nacionalista flamenco Filip Dewinter describió a Abou Jahjah como "un agente extranjero, dirigido y pagado desde el extranjero".

AEL, que su fundador describió en una carta de 2005 como "una organización nacionalista árabe que defiende el Islam como fuente de inspiración", publicaba declaraciones de Hezbolá en su sitio web, artículos elogiando al grupo, y al parecer publicó una entrevista de 2007 con el secretario general actual de Hezbolá, Naim Qassem. Cuando el segundo al mando de Hezbolá, Imad Mughniyah, fue asesinado en 2008, Abou Jahjah advirtió que el grupo terrorista podría responder con "una era de confrontación total sin límites ni tabúes".

En el primer aniversario de la guerra de 200, el grupo describió la "victoria divina" lograda por "la resistencia árabe liderada por Hezbolá".

Abou Jahjah tiene una larga historia de apoyo a organizaciones terroristas además de Hezbolá, emitiendo apoyo a los ataques terroristas del 7 de octubre.

"Estos combatientes de la resistencia palestina que ingresan a estos asentamientos son todos refugiados cuyos padres fueron limpiados étnicamente de estos pueblos en 1948/1967", escribió Abou Jahjah el 7 de octubre. "Cualquiera que descuide este hecho no está participando seriamente en una conversación, sino que está difundiendo propaganda israelí, ya sea de forma deliberada o no."

En 2002, Abou Jahjah lideró manifestaciones elogiando la Segunda Intifada, según la AEL. En la manifestación, Abou Jahjah pidió "apoyo incondicional a la resistencia palestina del ocupante por cualquier medio necesario y sin ningún complejo". En 2003, la AEL conmemoró el aniversario de la primera Intifada, asegurando que seguiría "siendo leal a la Intifada y a la resistencia palestina. La AEL está segura de que la resistencia del pueblo en todas sus formas es el camino que llevará a la victoria".

A pesar de que Abou Jahjah ha afirmado que no está de acuerdo con Hamas ideológicamente, explicó que la apoyaba debido a su papel en el movimiento de "resistencia".

"También es un día glorioso porque la elección de la resistencia y la liberación total de Palestina desde el mar hasta el río Jordán, toda la Palestina histórica prevaleció", dijo Abou Jahjah en 2006 en respuesta a una victoria electoral de Hamas.

La AEL condenó el asesinato del fundador de Hamas, Ahmed Yassin, en 2004, diciendo que estaba "profundamente afligida por su pérdida" y afirmó que era "un modelo a seguir para muchos de nosotros".

En 2005, AEL emitió un tributo al terrorista Georges Abdallah de las Facciones Revolucionarias Armadas Libanesas, quien estuvo involucrado en el asesinato de un diplomático israelí y un oficial militar estadounidense.

Abou Jahjah previamente había apoyado el asesinato de soldados estadounidenses, británicos y holandeses por su participación en la guerra en Iraq. El periódico flamenco Het Laatste Nieuws informó que él había dicho que "Considero cada muerte de un soldado estadounidense, británico o holandés como una victoria."

Abou Jahjah afirmó que había sido malinterpretado en una publicación de blog de 2015, explicando que no se regocijaba en ninguna muerte, sino que "Regocijarse por la victoria de la resistencia del pueblo contra la ocupación, es otro asunto."

"Cada soldado que participe en una ocupación ilegal es un objetivo legítimo para la resistencia", dijo Abou Jahjah.

AEL condenó a las fuerzas estadounidenses por su batalla en Faluya en 2004, y saludó a la "resistencia iraquí".

The Guardian informó en 2015 que si bien él llamó criminales a los perpetradores de los ataques del 11 de septiembre, Abou Jahjah dijo que el ataque terrorista le dejó una sensación de "dulce venganza".

"Fue muy difícil para nosotros darnos cuenta de que somos capaces de experimentar un sentimiento de satisfacción después de semejante atrocidad", continuó, según informó The Guardian.

En 2005, Abou Jahjah expresó su apoyo a la idea de trasladar a los israelíes de Israel a Alemania, como sugirió el entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad.

"Los responsables de resolver un problema son aquellos que lo crearon", dijo Abou Jahjah.

Abou Jahjah y el co-fundador de la Fundación Hind Rajab, Karim Hassoun, ambos firmaron un llamado en 2009 pidiendo la eliminación de Hamas y otros grupos palestinos de la lista europea de organizaciones terroristas prohibidas. Este llamado hacía eco de declaraciones en 2002 de la AEL que exigían que "todos los grupos de resistencia palestinos fueran eliminados de la lista de terroristas".

"La decisión de Europa de extender su llamada lista de terroristas para incluir organizaciones de resistencia palestinas es totalmente injusta e inaceptable. Es injusta porque está criminalizando la lucha de un pueblo que está sitiado y bajo ataque por uno de los ejércitos más poderosos de la tierra, un pueblo que lucha por su libertad con las escasas posibilidades que tiene. Si desean que el pueblo palestino deje de utilizar atentados suicidas, denle la posibilidad de destruir los tanques que están destrozando a niños palestinos en pedazos", afirmó la AEL. "La AEL seguirá apoyando la resistencia legítima del pueblo palestino hasta la total derrota del sionismo y la completa liberación de Palestina, y el establecimiento de un Estado palestino democrático con Jerusalén (Al Quds) como su capital y el retorno de todos los refugiados palestinos a sus hogares".

Chikli también señaló el domingo que Hassoun también era partidario de Hezbolá, ya que fue fotografiado usando una prenda de Hezbolá y elogiando a Samir Kuntar, quien lideró los asesinatos de miembros de una familia israelí en 1979.

"Durante su mandato como líder de la AEL, la organización fue condenada en un tribunal holandés por difundir contenido de negación del Holocausto", dijo Chikli.

Negación del Holocausto

Reuters informó en 2010 que la AEL publicó caricaturas de negación del Holocausto, incluyendo una en la que los personajes contaban cadáveres no judíos en Auschwitz para alcanzar una cifra de seis millones de víctimas judías del Holocausto. Un tribunal holandés multó a la AEL con 2,500 euros.

Abou Jahjah afirmó en un blog de 2015 que la caricatura fue hecha en respuesta a las caricaturas holandesas que se burlaban del Profeta Mahoma, en un esfuerzo por exponer la doble moral en la libertad de expresión.

Hassoun afirmó en Facebook el 8 de octubre que los palestinos no invadieron Israel el 7 de octubre, sino que "simplemente estaban regresando a casa y reclamando sus propiedades" y dijo el 9 de diciembre que Hamas debería haber tomado más rehenes.

"Hassoun dijo: 'Los condeno por no haber tomado 500 o 1000 rehenes en lugar de solo 200. Estos rehenes podrían haber sido tratados tan bien y devueltos sanos y salvos a sus familias, mientras se intercambiaban por rehenes palestinos, liberándolos de las mazmorras sionistas israelíes'."