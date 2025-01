Escalofriante mensaje en Oakland: ‘Los israelíes son los nuevos nazis’

Se descubrió graffiti comparando a los israelíes con los nazis en la última noche de Jánuca en Oakland, el último incidente en una ola de vandalismo antisemita en el Área de la Bahía de San Francisco, según las organizaciones judías locales y el consulado israelí.

"Israelíes son los nuevos nazis" estaba pintado al lado de la hanukkiah de la Chabad de Oakland, informó el Consejo de Relaciones Comunitarias Judías del Área de la Bahía en redes sociales.

On the last night of Hanukkah, disgusting and hateful graffiti was discovered next to @ChabadOakland's Lake Merritt Menorah, comparing Israelis to Nazis.This incident follows the destruction of the menorah at the same location last year and a pattern of ongoing antisemitic… pic.twitter.com/BCUWpQNxVd