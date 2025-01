Activista enmascarado destruye estatua de cera de Netanyahu en México

Un manifestante enmascarado destruyó una estatua de cera de Benjamin Netanyahu en el Museo de Cera de la Ciudad de México la noche del martes.

En el video, que circuló en redes sociales, parece que el manifestante cubrió la estatua con pintura roja antes de atacarla con un martillo. Una bandera palestina se ve tirada en el fondo de la estatua.

JUST NOW: Activists in Mexico City destroy a wax statue of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu with hammers pic.twitter.com/nIVljKUnS2