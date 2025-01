'Decapitar' judíos: hombre arrestado tras amenazar a judíos

Saif Tajiran, de 33 años, fue arrestado y acusado de hacer amenazas terroristas después de enviar un correo electrónico al propietario de Houston Jewish Funerals en Bellaire, afirmando que quería "decapitar" y "enterrar" judíos, informó el Departamento de Policía de Bellaire el jueves.

Mientras Tajiran fue arrestado por cargos de haber hecho una amenaza terrorista, los cargos han sido aumentados y ahora enfrenta un cargo por crimen de odio, según la policía.

"Me gustaría ayudar a enterrar judíos para acelerar el proceso de enterrar más judíos. ¿Podría conseguir un trabajo? Si me contrata, puedo trabajar rápido y le ahorraré dinero a los judíos", supuestamente escribió Tajiran, según medios locales. "¡Piense en lo grandioso que podría ser esto! ¡Nos ahorraré más tiempo para enterrar a más [judíos]! Si lo desea, puedo decapitar a más [judíos] y podemos hacernos ricos juntos. ¡Usted sabe que nosotros [los judíos] no tenemos moral, valores y que solo nos preocupamos por nosotros mismos! ¡Yeshua Yahweh, será perfecto!"

El correo electrónico fue enviado el 29 de octubre, según documentos judiciales presentados el 23 de diciembre.

Realizando el arresto

Según el Fort Worth Star-Telegram, el número de teléfono de Tajiran estaba incluido en el correo electrónico.

Cuando la policía marcó el número, supuestamente continuó afirmando "que podía ayudar a enterrar judíos y demás", antes de colgar.

Tajiran está detenido en la cárcel del condado de Harris con una fianza de $50,000, según los registros judiciales.