Director de 'Electronic Intifada' detenido en Suiza tras ser vetado en el país

Ali Abunimah, director ejecutivo de la publicación en línea anti-Israel - The Electronic Intifada (EI) - fue arrestado por la Policía Suiza antes de un evento en Zúrich el sábado por la tarde, según tanto el EI como el sitio de noticias suizo NZZ.

Abunimah supuestamente ingresó a Suiza el viernes, donde fue interrogado por la policía antes de ser autorizado a entrar al país.

Luego, el EI informó que Abunimah, un estadounidense-palestino, fue arrestado un día después, a las 2 p.m. del sábado, y actualmente está detenido con acceso a asesoramiento legal.

Según el informe de NZZ, Abunimah había sido invitado a un evento organizado por el Comité de Palestina de Zúrich.

NZZ añadió que la policía de Zúrich había sido informada de la aparición planeada de Abunimah y presentó una solicitud a Fedpol para que fuera prohibido, lo cual fue concedido. Miembros de Hamás queman un ataúd cubierto con una bandera israelí, en una concentración para conmemorar el 13º aniversario de la Segunda Intifada, 2013 (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

El consejero del gobierno y jefe del Departamento de Seguridad, Mario Fehr, le dijo a NZZ que Abunimah tiene prohibido viajar a Zúrich, agregando: "No queremos a un judío-hater islamista que llama a la violencia en Suiza."

Fedpol puede prohibir la entrada a personas consideradas una amenaza para la seguridad suiza, ya sea interna o externa.

¿Qué es Electronic Intifada?

Electronic Intifada se describe a sí mismo como "una publicación de noticias en línea independiente y un recurso educativo centrado en Palestina."

El Jerusalem Post informó sobre declaraciones antiisraelíes que Abunimah había hecho en el pasado, en las cuales afirmaba que "el sionismo es una de las peores formas de antisemitismo existentes hoy en día" y que el apoyo al sionismo "no es una expiación por el Holocausto, sino su continuación en espíritu".

También ha elogiado continuamente los ataques de Hamas y la Yihad Islámica en Israel como "resistencia".

Abunimah había tuiteado anteriormente: "No hay evidencia creíble de una sola violación el 7 de octubre."

El sábado, Thomas Patzko, miembro de la junta de Never Again Is Now, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir el antisemitismo, dijo: "Abunimah y su plataforma son un altavoz para Hamas".

"En las redes sociales, comparte contenido del ala armada de Hamás y lamenta a sus 'mártires'", añadió Patzko.

Algunos han expresado su apoyo a Abunimah en las redes sociales, declarando su arresto como un ataque a la libertad de expresión.

"Hablar en contra de la injusticia en Palestina no es un crimen. El periodismo no es un crimen", escribió un usuario.

"En el jardín europeo de los valores liberales, cualquier forma de defensa palestina puede ser criminalizada", escribió otro.

El artículo más reciente de Abunimah, publicado el 18 de enero de 2025, se titulaba "Cómo la Resistencia de Gaza Derrotó a Israel".

El 6 de enero, escribió sobre lo que él llama falsas acusaciones de violación por parte de palestinos el 7 de octubre, diciendo que era "propaganda de atrocidades de violación" utilizada para "justificar el genocidio continuo de palestinos por parte de Israel".

Cabe destacar que uno de los escritores de EI era Rana Baker, una ahora profesora de King's College London que dirigió un seminario a principios de 2024 y repartió un texto de Hamás titulado "Nuestra Narrativa: Operación Al-Aqsa Flood", que fue publicado originalmente por la Oficina de Medios de Hamás en enero, como parte de un seminario sobre la guerra de 1948 y la "formación de la identidad árabe palestina" durante una conferencia.

El documento de 18 páginas se refiere a la masacre del 7 de octubre como un "paso necesario" y una "respuesta normal" a las acciones de Israel.

Baker celebró cuando tres adolescentes israelíes fueron secuestrados en junio de 2014, llamándolo "Noticias maravillosas, maravillosas, que tres colonos han sido secuestrados" en una publicación de X/Twitter.