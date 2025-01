Trump firma decreto contra el antisemitismo para prohibir protestas anti-Israel en universidades

Estados Unidos combatirá el antisemitismo "vigorosamente, utilizando todas las herramientas legales disponibles y apropiadas" para enjuiciar, remover o de otra manera hacer responsables a los perpetradores de "acoso antisemita ilegal y violencia", según una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el miércoles por la noche.

En la orden, Trump dijo que los ataques del 7 de octubre desataron una "oleada sin precedentes de vil discriminación antisemita, vandalismo y violencia contra nuestros ciudadanos, especialmente en nuestras escuelas y campus".

"Los estudiantes judíos han enfrentado una implacable oleada de discriminación; negación de acceso a áreas y instalaciones comunes del campus, incluidas bibliotecas y aulas; e intimidación, acoso, amenazas físicas y agresiones", dice la orden.

La orden establece que los jefes de cada agencia ejecutiva deben presentar un informe en un plazo de 60 días identificando todas las autoridades o acciones civiles y penales que podrían utilizarse para combatir el antisemitismo, así como un análisis de todas las denuncias contra instituciones de educación superior posterior al 7 de octubre.

Según la orden, los Secretarios de Estado, Educación y Seguridad Nacional deben incluir recomendaciones para "familiarizar a las instituciones de educación superior con los motivos de inadmisibilidad" bajo la ley federal para que las instituciones puedan monitorear e informar a estudiantes y personal que estén indocumentados o en visas.

Un manifestante ondea una bandera palestina durante una concentración en la Universidad de Columbia, Nueva York, en noviembre. (credit: Eduardo Munoz/Reuters)

Si es necesario, la orden establece que las instituciones tienen motivos para "expulsar a dichos extranjeros".

Respuesta a la orden ejecutiva

Ari Shrage, presidente de la Asociación de ex alumnos judíos de Columbia, elogió la orden ejecutiva.

"Columbia ha sido el epicentro de las protestas contra Israel. Desafortunadamente, a pesar de nuestras súplicas, la administración y los Fideicomisarios de la Universidad continúan emitiendo declaraciones vacías y no abordando los problemas", dijo Shrage al Jerusalem Post. "Asistir a una escuela de la Ivy League es un privilegio. Los estudiantes que vienen aquí con visas y acosan a estudiantes judíos ya no deberían tener derecho a quedarse en Estados Unidos. No es sorprendente que esta legislación se centre en Columbia."

El Proyecto Nexus, una organización judía que combate el antisemitismo y lucha contra su uso político, condenó enérgicamente la orden del Presidente Trump.

Jonathan Jacoby, director nacional del Proyecto Nexus, dijo que la orden ejecutiva "cínicamente utiliza las preocupaciones legítimas sobre la seguridad de los judíos para suprimir el discurso protegido por la constitución y amenazar a las poblaciones estudiantiles vulnerables".

Hillel de Columbia/Barnard no respondió a la solicitud de comentarios del Post.

El Post también se ha comunicado con el Grupo de Trabajo sobre el Antisemitismo de Columbia.

El Movimiento Combatir el Antisemitismo (CAM) dijo: "Aplaudimos enérgicamente al Presidente Trump por ampliar su histórico compromiso de proteger a la comunidad judía al utilizar TODOS los recursos del poder federal estadounidense para combatir el flagelo del antisemitismo en nuestro país. Casi 16 meses después de la masacre del 7 de octubre en Israel, el aumento sin precedentes del antisemitismo a nivel mundial que desencadenó continúa amenazando la seguridad y el bienestar de los judíos estadounidenses en todo el país, particularmente en colegios y universidades como Harvard, Columbia y George Mason. Los peligros que emanan de estos criaderos de odio hacia los judíos en los campus exigen una respuesta federal inmediata, y elogiamos al Presidente Trump por tomar acciones audaces y decisivas y por su amistad comprobada con el pueblo judío en este momento crítico de la historia. Esperamos trabajar con la administración Trump para implementar la visión del presidente".