'¡Quiero que ISIS mate a todos!': Crimen de odio presentados contra empleada de CAIR

La policía ha acusado a Noora Shalash, una ex empleada del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR), después de que un video que la muestra acosando a individuos judíos y agrediendo a un hombre en Manhattan se volvió viral, según múltiples informes de medios.

Shalash, de Lexington, Kentucky, ha sido acusada de acoso agravado y de un crimen de odio de segundo grado por el incidente viral, informó el New York Post citando a la policía.

"¡Malditos judíos, amo a Jesús... Exijo la yihad! ¡Quiero que ISIS mate a todos ustedes! ¡Estoy conspirando con Hamas, la Yihad Palestina y con ISIS, estoy conspirando con ellos!" dijo Shalash en el video viral que también la muestra tratando de patear a un hombre y golpeando un teléfono que la estaba grabando.

This is a lie. This person has not worked with our CAIR-KY chapter in five years. She has no role at our civil rights group. We condemn and reject the antisemitic comments in the video, just as we condemn and reject anti-Palestinian racism and anti-Muslim hate you regularly spew.… https://t.co/mMuPUsgjZV