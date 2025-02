Birthright Israel aumenta la identidad judía en sus participantes

El programa Birthright Israel, que ofrece viajes gratuitos a Tierra Santa, inculca conexiones a largo plazo con el judaísmo y la vida judía para los participantes y sus familias, incluidos aquellos que se casan fuera de la fe, según una nueva cohorte de un estudio del Centro Cohen de la Universidad Brandeis, visto exclusivamente por The Jerusalem Post.

La séptima oleada del estudio longitudinal Proyecto Futuros Judíos 2009 confirmó hallazgos anteriores de que el viaje de herencia de 10 días a Israel tuvo un impacto en la elección de un cónyuge judío y la participación en la vida judía, pero también estableció que el programa tenía efectos indirectos y directos, aumentando la probabilidad de participación en la vida judía.

Los 2,218 participantes que viajaron en los viajes de Birthright entre 2001 y 2009 tenían un 49% más de probabilidades de tener un cónyuge judío en comparación con participantes no similares. El ochenta y cuatro por ciento de los participantes se casan con un compañero judío.

El estudio evaluó que, debido a que los participantes de Birthright tenían una mayor probabilidad de tener un cónyuge judío, hubo aumentos indirectos consecuentes en la participación judía. Participantes de Taglit Birthright flotan en el Mar Muerto durante su gira de 10 días por Israel (credit: MELANIE FIDLER/FLASH90)

Debido al matrimonio con una pareja judía, los participantes de Birthright tenían más probabilidades de criar a sus hijos como judíos en comparación con los no participantes, con un 84% y 74% de probabilidad, respectivamente.

Impacto directo en la inscripción en educación judía

El impacto indirecto también llevó a los padres participantes de Birthright a inscribir a sus hijos en programas de educación judía, encontró el estudio. Había un 15% de probabilidad de que los padres de Birthright inscribieran a sus hijos en una escuela judía de día y un 36% de probabilidad de inscripción en una escuela suplementaria. Esto se comparaba con un 7% de probabilidad de que los no participantes inscribieran a sus hijos en una escuela de día y un 25% en una escuela suplementaria.

Los participantes también tenían alrededor de un 30% de probabilidades de enviar a sus hijos a un campamento diurno o nocturno, en contraste con el 20% de los no participantes. Los hijos de los participantes de Birthright con dos padres judíos tenían un 51% de probabilidad de tener una ceremonia de bar/bat mitzvá, en comparación con el 33% de los no participantes.

La observancia religiosa judía y la vida comunitaria judía de los veteranos de Birthright fueron impactadas indirectamente al tener un cónyuge judío. Estos participantes tenían un 42% más de probabilidades de realizar una comida de Shabat, un 55% más de probabilidades de asistir a un servicio religioso cada mes y un 26% más de probabilidades de ser miembros de una sinagoga. También eran más propensos a asumir roles de liderazgo en organizaciones judías.

Los participantes de Birthright casados con judíos eran más propensos a celebrar festividades judías: un 44% para Sucot, un 21% para Purim y un 10% para Rosh Hashaná.

El estudio encontró que el viaje a Israel también inculcó una conexión con la tierra para este grupo a través del efecto indirecto, con un 72% de probabilidades de que los participantes sintieran una conexión significativa con Israel.

Sin embargo, Birthright también tuvo un impacto directo en la participación en la vida judía para los participantes que no tenían un cónyuge judío. Tenían un 47% de probabilidades de inscribir a su hijo en un programa judío para la primera infancia, en comparación con un 37% de probabilidad para participantes no similares.

Los participantes con una pareja no judía tenían un 26% de probabilidades de realizar una ceremonia de bar/bat mitzvá para su hijo, en comparación con un 14% para los no participantes. Los participantes con cónyuges judíos y los que no tenían ninguno eran más propensos a tener amigos judíos que los no participantes.

Los veteranos del viaje gratuito sin cónyuges judíos también tenían una mayor conexión con Israel que sus pares, encontró el estudio. Había un 57% de probabilidad de que los participantes tuvieran una conexión significativa con Israel.

El CEO de Birthright Israel, Gidi Mark, le dijo al Post que el estudio era "un testimonio de la influencia duradera de Birthright, no solo en los participantes sino también en sus familias y futuras generaciones. También muestra que el efecto de Birthright dura años después del viaje a Israel.

"Al fortalecer la identidad judía y la conexión con Israel, Birthright Israel ha ayudado a dar forma al futuro judío, inculcando orgullo y compromiso con nuestra herencia. Los hallazgos del estudio subrayan la importancia de nuestro trabajo continuo y afirman el papel insustituible del programa en la configuración de la vida judía hoy y en los años venideros".

El estudio reconoció que había participantes y encuestados que provenían de entornos ortodoxos y estaban inmersos en la vida judía; fueron excluidos de los análisis porque tenían poco o ningún efecto en sus resultados. También señaló que aquellos que solicitaron ir a Birthright no eran una muestra representativa de adultos jóvenes judíos estadounidenses, pero afirmó que la población sí incluía una diversidad de "experiencia judía".

"A medida que Birthright Israel celebra su 25 aniversario, nos sentimos inmensamente orgullosos del profundo impacto que este programa ha tenido, trayendo a 900,000 jóvenes adultos judíos a Israel, 20,000 de ellos solo el año pasado," dijo Mark.

"Al reflexionar sobre este hito, recordamos nuestra visión fundacional y estamos más comprometidos que nunca en asegurar que Birthright Israel siga siendo una piedra angular del compromiso judío."