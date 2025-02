La esposa de Kanye West, Bianca, escribe 'Dios bendiga a Israel' junto a fotos de rehenes en X

En medio de la muy pública diatriba antisemita de su esposo, la esposa de Kanye West, Bianca Censori, publicó una imagen de los rehenes israelíes y dijo "Dios bendiga a Israel" en una publicación en Twitter el lunes por la noche.

"Dios bendiga a Israel y a todas las buenas personas judías", escribió.

En una publicación adyacente, Censori publicó un montaje de las fotos de los 33 rehenes que serán liberados, o ya liberados, como parte de la primera fase del segundo acuerdo entre Israel y Hamas.

Acompañó esto con las palabras: "Un sincero agradecimiento al presidente Trump por su apoyo inquebrantable en asegurar la liberación de los rehenes israelíes para reunirse con sus respectivas familias".

Heartfelt gratitude to President Trump for his unwavering support in securing the release of Israeli hostages to join thier respective families. May all those still held captive soon return safely to their families. #StandWithIsrael #HopeForPeace #GodblessIsrael ♥️ pic.twitter.com/pV5nYxjy1j