Enfermeros en Sídney prometen matar a pacientes judíos y desatan una investigación

Dos enfermeros de un hospital de Sydney han sido suspendidas de su trabajo por amenazar con matar a pacientes judíos y negarse a tratarlos en un video en TikTok, desencadenando una investigación por parte de la policía, informaron las autoridades el miércoles.

El video fue compartido por un usuario de TikTok llamado Max Veifer, quien dice ser de Israel. El video lo muestra hablando con un hombre y una mujer que llevan batas médicas.

"Estoy tan molesto de que seas israelí... eventualmente te matarán y irás al infierno," dijo el hombre con batas médicas después de que Veifer mencionara que es de Israel en una videollamada.

Cuando se le preguntó por qué sería asesinado, la mujer con batas médicas dijo: "Es el país de Palestina, no tu país," y utilizó un lenguaje obsceno.

La mujer dijo que no trataría a ningún paciente judío y en su lugar los mataría. El hombre, con un gesto amenazante, dijo que ya había enviado a muchos israelíes que visitaron el hospital a "Jahannam", el término para el infierno islámico en árabe.

#BREAKING: NSW doctor and nurse stood down after chilling footage emerged of the pair claiming to have killed Israeli patients in Bankstown HospitalSIGN & SHARE petition at https://t.co/uGABTzsHcM demanding authrities:authorities1. publicity identify the pair2. lay… pic.twitter.com/RVlZ0OlZZE