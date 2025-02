Ex empleada judía de Kanye West lo demanda por mensajes antisemitas

Una ex empleada de Yeezy, que es judía, ha demandado a Kanye West, alegando que el rapero le envió mensajes antisemitas, incluido "saludo a Hitler", y realizó comentarios derogatorios antes de despedirla, según una demanda presentada el martes.

Según Variety, la demandante, identificada solo como Jane Doe, alegó que West constantemente dirigía mensajes de odio a empleados judíos, incluyendo "Bienvenidos al primer día de trabajar para Hitler".

La demanda, presentada en la Corte Superior de Los Ángeles, es una de las muchas presentadas por antiguos empleados de West y detalla comportamientos antisemitas que tuvieron lugar entre enero y junio de 2024.

La demanda también incluyó casos de discriminación de género, acoso y despido injustificado, entre otras alegaciones.

West también es acusado de enviar material pornográfico a Doe, así como de dirigirla para promocionar su empresa de "Yeezy Porn".

La semana pasada, West se lanzó a una diatriba antisemita en X que duró varios días, proclamando, entre otras cosas: ''Amo a Hitler, ¿y ahora qué?''. (credit: SCREENSHOT/X)

Doe fue contratada en Yeezy en diciembre de 2023 como especialista en marketing y tomó el trabajo con la esperanza de que West hubiera cambiado después de que se disculpó con la comunidad judía por sus comentarios antisemitas repetidos poco tiempo antes, según informó Forbes.

En enero de 2024, ella sugirió que West renunciara públicamente a cualquier vínculo con el nazismo, a lo que él respondió en un mensaje de texto: "Soy un nazi".

En junio de 2024, West supuestamente le envió un mensaje de texto diciendo: "¿Qué demonios está cobrando todo el mundo aquí?" antes de enviar varios mensajes degradantes, llamándola "fea como el demonio", "estúpida y aburrida", y desafiándola a "demandarme, aburrida y estúpida".

Doe informó su comportamiento a su gerente pero fue despedida al día siguiente.

"Ye ha llevado a cabo una campaña implacable y deliberada de antisemitismo y misoginia contra mi cliente", dijo el abogado de la demandante, Carney Shegerian, en un comunicado a Forbes.

"Su trato indignante hacia las mujeres y su obsesión por el nazismo, evidente en mensajes de texto abusivos donde él mismo se llama repetidamente Hitler, exponen sus motivos".

West tiene una extensa historia de comentarios antisemitas

En el pasado, West ha hecho múltiples comentarios antisemitas en redes sociales, incluyendo publicar que "iría al nivel de alerta 3 con la GENTE JUDÍA" y afirmar que "los músicos negros firmados con discográficas judías y esas discográficas judías toman posesión" en X/Twitter en 2022.

En octubre de 2022, CNN informó, citando fuentes anónimas, que West tenía una "fascinación duradera" con Hitler e incluso quería nombrar un álbum en su honor.

El antisemitismo de West llevó a Adidas a cortar lazos con él. En agosto de 2023, la empresa vendió sus productos Yeezy restantes y donó las ganancias a la Liga Antidifamación y a la Fundación de Robert Kraft para Combatir el Antisemitismo.

Según estimaciones de Forbes, la pérdida del contrato redujo el patrimonio neto de West de $2 mil millones a alrededor de $400 millones.

Más recientemente, West tuvo un discurso antisemita en X que duró varios días la semana pasada, proclamando, entre otras cosas, "Amo a Hitler, ¿y qué?" "Elon robó mi estilo nazi" y "Puedes conseguir dinero con gente judía, pero siempre van a robar".

West terminó su diatriba agradeciendo al propietario Elon Musk por "permitirme desahogarme" y desactivar su cuenta.

Horas más tarde, West transmitió un anuncio durante el Super Bowl para su sitio web, con solo un artículo listado: una camiseta con una esvástica.

El sitio fue eliminado un día después, con el presidente de Shopify, Harley Finkelstein, diciendo en "Squawk on the Street" de CNBC que los propietarios del sitio "tuvieron todo un día" para demostrar que no estaban violando las políticas de la empresa, "lo cual no sucedió".