Seinfeld silencia a un provocador pro-Palestina: 'No me importa Palestina'

"No me importa Palestina", comentó Jerry Seinfeld después de que un activista anti-Israel le pidiera una foto y dijera "Palestina libre", aparentemente intentando animar a Seinfeld a decirlo junto con él.

El video fue grabado fuera del Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York y compartido por el usuario de Instagram subwaydj el domingo.

No es la primera vez que los manifestantes pro-palestinos han apuntado al actor.

En junio, un provocador anti-Israel intentó interrumpir el espectáculo de Seinfeld en el Qudos Bank Arena en Sídney, Australia.

"Tenemos un genio, damas y caballeros. Ha resuelto el conflicto en Medio Oriente", comentó Seinfeld mientras el activista lo provocaba. "Son los cómicos judíos; eso es lo que tenemos que conseguir". Los fans de la comedia australianos aplaudieron su respuesta.

Además, en febrero del año pasado, Seinfeld fue recibido por manifestantes pro Palestina que coreaban "¡Apoyas el genocidio!" al salir de un evento donde participaba la ex columnista del New York Times y fundadora de The Free Press, Bari Weiss, en el 92nd Street Y en Manhattan.

Apoyo de Seinfeld a Israel

Seinfeld ha mostrado su apoyo a Israel desde el 7 de octubre y visitó el Kibbutz Be’eri en Israel en diciembre para presenciar la devastación causada por las atrocidades de Hamas que ocurrieron allí.

Seinfeld y su familia llegaron a Israel en una visita de solidaridad, donde se reunieron con familias de israelíes secuestrados en Gaza y con miembros de Be'eri. Incluso hicieron un recorrido por la zona. Al final del recorrido en Be'eri, Seinfeld dijo que estaba profundamente impactado por todo lo que vio y escuchó de la comunidad del kibbutz, pero también profundamente impresionado por la resiliencia de sus miembros.

Dijo que era un testimonio de la herencia judía de reconstruir después de desastres inimaginables, desde el Holocausto hasta el renacimiento. Añadió que está orgulloso de ser un embajador para difundir la verdad en todo el mundo y que apoyará al pueblo de Israel de cualquier manera posible.