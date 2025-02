Esposa de Kanye West le pide el divorcio tras escándalo del Super Bowl

Kanye West y Bianca Censori se han separado después de dos años de matrimonio, poco después de que el rapero estadounidense comenzara a vender camisetas con esvásticas, informaron el Daily Mail y el New York Post el jueves.

La noticia fue reportada primero por el Daily Mail, que dijo que una fuente confirmó que se podía esperar una presentación de divorcio legal en los próximos días.

"Ella ya ha tenido suficiente", dijo una fuente anónima al New York Post. "La camiseta de la esvástica fue la gota que colmó el vaso. Ella le dijo que eso no es lo que ella es y que no puede estar asociada con eso".

West supuestamente respondió que vendería las camisetas de todas formas.

"Esto refleja en ella, y ella no quiere ser parte de ese circo", dijo la fuente al NY Post. "Él cree que ella volverá a él; él está diciendo que ella solo está 'enojada con él', pero en este momento, ella le ha dicho que está completamente terminado".

Sin embargo, uno de los representantes de la pareja supuestamente negó las afirmaciones de divorcio, diciéndole al NY Post el jueves: “Ye y Bianca están en Los Ángeles, a punto de disfrutar juntos el Día de San Valentín”.

West emitió un anuncio durante el Super Bowl del domingo dirigiendo a la gente a visitar su sitio, Yeezy, donde la única lista era una camiseta de $20 con una esvástica. La camiseta se estaba vendiendo bajo la lista “HH-01”. 'HH' es utilizado por extremistas como un acrónimo de "Heil Hitler".

Kanye West y Bianca Censori posan en la alfombra roja durante la 67 edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 2 de febrero de 2025. (credit: REUTERS)

El sitio fue desactivado al día siguiente por la plataforma de comercio electrónico Shopify.

"Todos los comerciantes son responsables de seguir las reglas de nuestra plataforma", dijo Shopify en un comunicado a NBC News. “Este comerciante no participó en prácticas comerciales auténticas y violó nuestros términos, por lo que lo eliminamos de Shopify".

El antisemitismo de West

La semana antes de que se emitiera su anuncio, West tuvo un discurso antisemita en X/Twitter que duró varios días, proclamando, entre otras cosas, “Amo a Hitler, ¿y qué?” “Elon robó mi estilo nazi” y “Puedes hacer dinero con gente judía, pero siempre terminarán robando”.

West terminó su diatriba horas antes del Super Bowl agradeciendo al dueño Elon Musk por "dejarme desahogarme" y desactivar su cuenta.

West y Bianca en los Grammys

La pareja recientemente acaparó titulares en la alfombra roja de los Grammys cuando Censori se quitó el abrigo para revelar un mini vestido transparente, dejándola efectivamente desnuda.

Mientras muchos especularon si fue obligada a participar en el truco, West luego escribió en X/Twitter que tenía "dominio" sobre su esposa y que su apariencia fue idea de ella, pero solo fue posible debido a su "permiso".