Estudio revela sesgo en la cobertura del New York Times sobre la guerra entre Israel y Hamás

La cobertura del New York Times sobre la guerra entre Israel y Hamas ha generado "simpatía por el pueblo palestino" al mismo tiempo que "minimiza la responsabilidad de Hamas por su situación y la continuación de la guerra", según un estudio recientemente publicado por el profesor de Yale, Edieal Pinker.

Con el objetivo de evaluar desequilibrios en la cobertura que pueden influir en las opiniones de los lectores, Pinker llevó a cabo un análisis cuantitativo de 1,561 artículos del New York Times publicados entre el 7 de octubre de 2023 y el 7 de junio de 2024, que hacían referencia tanto a "Israel" como a "Gaza."

El análisis de Pinker indicó una "narrativa dominante" que se centraba en el número de palestinos muertos como resultado de la respuesta militar de Israel al ataque de Hamas el 7 de octubre, en lugar de las pérdidas en el lado israelí.

El estudio agregó que se menciona poco sobre las bajas israelíes después del 7 de octubre o sobre actos de violencia palestinos posteriores al 7 de octubre, señalando también que "muy pocos artículos mencionan cualquier sufrimiento israelí que no esté directamente relacionado con los eventos del 7 de octubre".

El estudio reveló que, en los artículos estudiados, la palabra "Israel" se mencionaba tres veces más frecuentemente que "Hamas".

Las Brigadas Al-Qassam entregan rehenes israelíes a la Cruz Roja, como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en Jan Yunis, 15 de febrero de 2025. (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

De los 1,561 artículos en la muestra, solo hubo 105 (7%) en los que el número de veces que aparecía la palabra "Hamas" era mayor o igual al número de veces que aparecía la palabra "Israel".

En total, la palabra "Israel" apareció 27,205 veces frente a 8,499 para "Hamas" en todos los artículos del análisis.

El estudio de Pinker desestima el argumento de que la razón por la que "Israel" aparece más es porque el Estado judío tiene "más independencia que los palestinos y, por lo tanto, tendrá más libertad de acción".

Si ese fuera el caso, argumentó, habría menos desequilibrio en la proporción de menciones de Hezbollah e Irán. Sin embargo, los datos indicaron que el desequilibrio era el mismo.

Además, mientras que las historias personales de sufrimiento palestino o libanés suelen aparecer dos de cada tres días, "es común pasar una semana entera sin una sola mención de las muertes de las FDI incluso cuando dichas muertes eran frecuentes".

Pinker argumentó que "el resultado neto de estos desequilibrios y otros es crear una representación de los eventos que está desequilibrada hacia la creación de simpatía por el lado palestino, coloca la mayor parte de la agencia en manos de Israel, a menudo está en desacuerdo con los eventos reales y no logra dar a los lectores una comprensión de cómo los israelíes están experimentando la guerra".

Cabe señalar, como lo hace Pinker, que la cobertura del New York Times sobre la guerra ha sido criticada tanto desde el lado pro-palestino como desde el lado pro-israelí. Sin embargo, Pinker afirmó que "los trabajos académicos que pretenden mostrar un sesgo antiisraelí o pro-Palestina en los medios son más raros".

'Haciendo las noticias'

Pinker le dijo al Jerusalem Post el martes que eligió centrarse en el NYT debido a su estatus como el "estándar de oro para el reportaje". "El NYT no solo informa las noticias, hace las noticias", dijo.

Según el propio periódico, es la organización de medios digitales más suscrita del mundo. Como tal, el periódico ejerce una influencia significativa sobre la opinión pública tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, y por lo tanto tiene la capacidad de influir en las opiniones sobre temas como la guerra entre Israel y Hamas.

Aunque el mundo ha cambiado y las personas adquieren su información de diversas fuentes, Pinker dijo que el NYT ha resistido en cierta medida.

En su declaración de misión, afirma: "Buscamos la verdad y ayudamos a las personas a entender el mundo."

Pero Pinker dijo al Post que cuestionaba si los lectores estaban siendo ayudados a entender el mundo, o simplemente se les estaba vendiendo una narrativa.

Desde su propia experiencia como lector, sintió que el NYT no estaba capturando cómo se veía la guerra, notando que informaba con mucha más frecuencia sobre las muertes de palestinos que sobre las israelíes, estas últimas que sentía rara vez se mencionaban.

Aunque había predicho que su análisis cuantitativo mostraría un sesgo, se sintió "impactado" por la escasa cantidad de veces que el NYT mencionaba las muertes de combatientes de Hamas. Las muertes israelíes posteriores al 7 de octubre también rara vez tenían espacio en la página.

"No necesitas ser un estadístico para ver que algo no cuadra ahí," le dijo a The Post.

"Para la mayoría de los lectores, parece que hay una guerra en curso y la guerra solo involucra a civiles palestinos muriendo, y no hay combate real, solo aviones israelíes bombardeando Gaza," dijo. Por lo que el lector sabe, no hay combatientes de Hamas siendo asesinados, y no hay soldados israelíes siendo asesinados."

Parcialidad mediática desde el inicio de la guerra

Pinker hizo referencia a una entrevista del 4 de enero que The Times realizó con el ex Secretario de Estado Antony Blinken, donde dijo que le parecía "asombroso que, a pesar de todas las críticas comprensibles sobre la forma en que Israel se ha conducido en Gaza, no se escuche prácticamente nada de nadie desde el 7 de octubre sobre Hamas."

Blinken cuestionó por qué no ha habido una "mayor condena sostenida y presión sobre Hamas para detener lo que comenzó y poner fin al sufrimiento de las personas que inició."

El estudio de Pinker es uno de los pocos presentados desde que comenzó la guerra hace meses sobre la cobertura de los medios internacionales en la Guerra entre Israel y Hamas, varios de los cuales corroboran las afirmaciones de Blinken.

Un informe de septiembre ahora bien conocido sobre la cobertura de la BBC, liderado por el abogado británico Trevor Asserson, encontró un "patrón profundamente preocupante de sesgo contra Israel" y que Israel fue asociado con genocidio 14 veces más que Hamas.

Esto llevó a la conclusión del estudio de Asserson de que la BBC violó sus pautas editoriales para la cobertura de noticias más de 1,500 veces desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas.

La investigación también mostró que la BBC reconoció a Hamas como una organización terrorista solo en 409 de 12,459 ocasiones, lo que representa el 3.2%, durante el período de cuatro meses.

Por otro lado, un análisis de OSINT realizado por la publicación de izquierda estadounidense The Intercept en enero de 2024, la cual también ha sido citada con frecuencia desde entonces, afirmó que en las primeras seis semanas de la guerra, The New York Times, The Washington Post y The Los Angeles Times, "mostraron un sesgo consistente contra los palestinos".

El análisis de The Intercept en ese momento afirmó que las palabras "Israelí" o "Israel" aparecen más que "palestino" y que las menciones de muertes de israelíes superaron a las de palestinos.