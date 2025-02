Enfermeros en Australia pierden la licencia tras amenazar con matar a israelíes

Dos enfermeros del área de Sydney han sido suspendidas de practicar medicina en Australia luego de la difusión viral de una conversación en video en la que afirmaron haber asesinado a israelíes y amenazado con matar a más, según declaraciones del Ministro de Salud Mark Butler y del Consejo de Enfermería y Partería de Nueva Gales del Sur.

El consejo de enfermería suspendió el registro de Ahmad Rashad Nadir y Sarah Abu Lebdeh, lo que, según Butler, significaba que "las dos enfermeras no pueden practicar la enfermería en ningún lugar de Australia, en ningún contexto".

"Los australianos tienen derecho a sentirse seguros donde sea que vayan y en ningún lugar debería ser más seguro que un hospital. Los trabajadores de la salud tienen el deber solemne de tratar y curar a todos los que se presentan ante ellos necesitando ayuda. La abrumadora mayoría se adhiere a ese juramento", dijo Butler. "La idea de señalar a un grupo particular en nuestra comunidad e indicar que no te importaría atenderlos, y mucho menos amenazar activamente sus vidas, va en contra de cada principio de nuestro sistema de atención médica. Sus comentarios repugnantes, y el odio que los sustenta, no tienen lugar en nuestro sistema de salud y no tienen lugar en ningún lugar de Australia".

El consejo de enfermería dijo que había tomado la decisión de mantener la confianza del público en la profesión. La decisión puede ser apelada ante el Tribunal Administrativo y Civil de Nueva Gales del Sur.

La Fuerza Policial de Nueva Gales del Sur ha continuado con su investigación sobre las enfermeras, pero surgió una pequeña controversia por las comunicaciones entre las fuerzas del orden y el profesor de inglés israelí y el influencer de redes sociales al que las enfermeras desearon la muerte.

Según Sky News, la comisionada de Nueva Gales del Sur, Karen Webb, declaró el jueves que el influencer israelí Max Veifer no había proporcionado el metraje completo y sin editar de su videochat aleatorio con Nadir y Abu Lebdeh.

Veifer dijo tarde el jueves que no tenía nada que ocultar y publicó un video más largo en redes sociales. Ofreció enviarlo a las autoridades si le indicaban dónde enviar el material. Sky News obtuvo un mensaje de texto de Veifer, que indicaba que la policía solo le había enviado al influencer un enlace a su sitio web en lugar de un correo electrónico.

El viernes, la policía de Nueva Gales del Sur actualizó que había "proporcionado los detalles de contacto correctos al influencer en el centro de esta investigación" y que las conversaciones con Veifer estaban en curso.

Contenido del video

Material adicional muestra que después de que Nadir dijo que Veifer eventualmente sería asesinado y iría al infierno porque es israelí, el influencer le preguntó a la enfermera por qué pensaba que sería asesinado.

"Porque, si Dios quiere, un día Dios...", Nadir se quedó callado.

Cuando Veifer sugirió que tal vez era porque había servido en el ejército, Nadir dijo que esa era "definitivamente la respuesta".

Abu Lebdeh alegó que había matado a gente inocente, pero Veifer argumentó que había protegido a su país. Veifer dijo que la gente muere en la guerra y que el lado opuesto había comenzado la Guerra entre Israel y Hamas.

"¿Quién eligió a Hamas?" preguntó Veifer.

Cuando le preguntaron si tratarían a israelíes en su hospital, Abu Lebdeh dijo, "No los trataré, los mataré".

Al hacer la pregunta nuevamente y señalar que "Dios no lo quiera" un israelí necesite buscar ayuda en un hospital, Abu Lebdeh intervino, "No 'Dios no lo quiera', espero a Dios".

"No tienes idea de cuántos perros sionistas vinieron a este hospital, y los mandé al infierno", dijo Nadir, haciendo un gesto de corte de garganta. "Literalmente los mandé al infierno".

Abu Lebdeh se rió de los comentarios de su colega.

Cuando Veifer preguntó si "solo las personas judías" vienen a recibir tratamiento, Nadir pareció haber desconectado la llamada.