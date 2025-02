Dos yeshivot en Nueva York no cumplen con los requisitos y deben cerrar

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York está cortando la financiación pública a dos yeshivot en Brooklyn y ordenando a los padres encontrar arreglos educativos alternativos para sus hijos el próximo año, citando el fracaso de las escuelas en cumplir con los estándares de educación secular.

Es el conjunto más significativo de consecuencias que enfrenta cualquier escuela en la lucha en curso entre las autoridades educativas e instituciones jasídicas en Nueva York sobre las leyes que requieren que las yeshivot, al igual que todas las escuelas, cumplan con los estándares en materias básicas como inglés y matemáticas. Después de años de batallas en los tribunales, en los pasillos del gobierno y en la plaza pública, esta es la primera vez que el estado cierra efectivamente una escuela jasídica.

Las dos yeshivot están en Williamsburg, el centro de la comunidad hasídica Satmar de la ciudad. Son Yeshivá Bnei Shimon Yisroel de Sopron, que dirige escuelas en dos ubicaciones para diferentes grupos de edad, y Talmud Torá de Kasho. Fueron notificados de las decisiones de aplicación el 11 de febrero después de ignorar las advertencias finales emitidas en diciembre, según el departamento de educación.

Para el 1 de julio, los padres deben encontrar "un entorno educativo diferente y apropiado" para sus hijos y reportar su elección a las autoridades, según una plantilla de carta que el Departamento de Educación proporcionó a las yeshivot para su distribución. Se enumeraron tres opciones: una escuela religiosa diferente, una escuela pública o la educación en el hogar.

La plantilla de la carta, que también venía con una traducción al yidis, señala que las yeshivot no recibirán fondos públicos para programas de nutrición infantil, transporte, libros de texto u otros servicios después del 30 de junio.

Talmud Torah de Kasho no respondió a una solicitud de comentario. Rosa Friedman, la directora de Yeshiva Bnei Shimon Yisroel de Sopron, dijo en respuesta a un correo electrónico de la Agencia Telegráfica Judía: "No estamos haciendo nada ilegal". No respondió a las preguntas de seguimiento.

La disputa se remonta a una década atrás, cuando un grupo de graduados de yeshivá informaron a las autoridades gubernamentales que su educación se había centrado casi exclusivamente en la instrucción religiosa, dejándolos mal preparados para la adultez. Las quejas llevaron a investigaciones en decenas de yeshivot, así como a una serie destacada de artículos en el New York Times sobre acusaciones de bajos estándares educativos en las yeshivot de Nueva York.

Tras la investigación del Times, en 2023, funcionarios de educación descubrieron que 18 escuelas no estaban proporcionando una educación "sustancialmente equivalente" a la ofrecida en las escuelas públicas, lo que representaba una pequeña fracción de las yeshivot en la ciudad. La mayoría accedió a un proceso de remedio, excepto las dos que ahora enfrentan sanciones.

Los líderes ortodoxos jaredíes han caracterizado durante mucho tiempo la aplicación gubernamental de estándares seculares como un ataque a su comunidad y una intromisión en su derecho de educar a sus hijos de acuerdo con las tradiciones religiosas, al mismo tiempo que defienden su sistema educativo como riguroso y superior, en general, a lo ofrecido por las escuelas públicas.

Varios grupos de defensa que típicamente protegen la educación yeshivá en los medios de comunicación no respondieron a las solicitudes de comentario o declinaron hacer alguna declaración sobre el caso.

Mientras tanto, los defensores de la educación secular, muchos de los cuales fueron criados en familias jaredíes y asistieron a yeshivot, han presionado al estado para actuar. Uno de los principales grupos detrás de este esfuerzo es Jóvenes Defensores por una Educación Justa, o YAFFED, que informó a JTA y otros medios de comunicación sobre los avisos de aplicación tras una reunión privada con el departamento de educación.

"Estas cartas representan una acción sin precedentes y muy esperada para garantizar que todos los niños reciban la educación a la que tienen derecho bajo la ley del Estado de Nueva York," dijo Adina Mermelstein Konikoff, directora ejecutiva de YAFFED, en un comunicado. "Los niños en estas escuelas son privados de una educación básica, recibiendo poca o ninguna instrucción en materias seculares, lo que los deja mal preparados para la vida después de graduarse."

La educación yeshiva se ha convertido en un tema destacado en la política de Nueva York, y podría cobrar mayor relevancia a medida que la ciudad se acerca a las elecciones primarias demócratas de junio, en las que los votantes jasídicos podrían ser un factor significativo. Y la decisión del estado llega en un momento en que el alcalde Eric Adams enfrenta crecientes llamados a renunciar por su acusación por corrupción, la cual la administración Trump busca desechar.

Adams ha defendido la educación yeshiva en el pasado. En 2023, dijo que las yeshivot "están brindando una educación de calidad que abraza a nuestros niños", y pidió a otras escuelas que "aprendan lo que están haciendo en las yeshivot para mejorar la educación."

Uno de los candidatos que desafían al alcalde, en contraste, el Contralor Brad Lander, dijo en 2021 con respecto a las yeshivot que todas las escuelas "tienen la obligación de ofrecer una educación laica sustancialmente comparable y competente, especialmente cuando la ciudad está contratando con esas escuelas para transporte y libros".

La autoridad del gobierno para ordenar a los padres que retiren a sus hijos de escuelas no conformes está siendo desafiada en la corte por Padres por la Libertad Educativa y Religiosa en las Escuelas, o PEARLS, un grupo de defensa de las yeshivot. En 2023, un tribunal de primera instancia dictaminó que el estado había excedido su autoridad, pero un tribunal de apelaciones revocó la decisión. El caso ahora está listo para su revisión por el tribunal más alto de Nueva York.

PEARLS no respondió a una solicitud de comentario sobre la orden del departamento de educación estatal.

Por separado, una semana antes de que la nueva administración de Trump asumiera el cargo, PEARLS presentó una denuncia federal por discriminación contra las agencias de educación de la ciudad y del estado en nombre de cuatro yeshivot. La denuncia describe una serie de acciones por parte de las agencias que presuntamente interfieren con la autonomía de las escuelas en el plan de estudios y la contratación.

"Tomadas en conjunto, estas prácticas discriminatorias despojarían a las yeshivot de su característica esencial judía", dice la queja.

La oficina de derechos civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos aún no ha anunciado una investigación sobre las denuncias en las quejas, pero la administración de Trump previamente declaró que priorizaría tanto las protecciones a la libertad religiosa como la lucha contra el antisemitismo en sus políticas educativas.