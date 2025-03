Intento de ataque en sinagoga de Moscú: FSB elimina a terrorista con explosivos

Un presunto terrorista que planeaba detonar dispositivos explosivos en un sitio judío de Moscú y en una estación de metro fue abatido en un tiroteo con el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, anunció el servicio de seguridad el lunes.

El ciudadano ruso al parecer disparó contra los oficiales del FSB cuando intentaban arrestarlo, y fue "neutralizado" en el fuego de retorno.

El nativo de Asia Central presuntamente había realizado reconocimientos de sus objetivos y había adquirido componentes para la creación de artefactos explosivos improvisados.

